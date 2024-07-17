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防堵綠能蟑螂！ 法務部辦廉政座談邀產業代表交流

2024/07/17 13:56

〔記者陳彩玲／台北報導〕最高檢察署與調查局、廉政署今年6月規劃「靖平專案」，全力掃蕩綠能貪瀆案件。為防堵綠能蟑螂，讓綠能產業能健全發展，法務部今協同經濟部，辦理廉政座談會，邀集行政與綠能產業等公私部門，針對妨害綠能相關犯罪型態、企業誠信經營等議題，進行跨域討論交流。

法務部今天以能源轉型為主軸，辦理企業服務廉政平台「電力 ESG，綠能展新機」座談會，邀請台灣水泥公司永續長葉毓君，進行企業經驗分享「綠能轉型與永續發展」；另由廉政署、台北地檢署、新北地檢署解說「揭弊者保護制度」、「防制妨害綠能犯罪」、「破解圖利與便民」等協助企業永續經營的廉能政策。

最後由台電公司副總經理王振勇主持綜合座談，邀請士林地檢署、金管會證期局、經濟部能源署、經濟部標準檢驗局及法務部廉政署、綠能相關產業等代表逾120位，對於企業在綠能轉型過程中，可能遇到或需要注意的議題深入討論。

法務部鄭銘謙部長致詞表示，為自主落實聯合國反貪腐公約內容，法務部與各機關合作倡議及推動企業誠信及法令遵循相關論壇活動，並為回應產業界建言，自2019年起辦理「破解圖利與便民迷思」廠商交流系列座談，有效強化公私部門法遵意識及區辨能力，引導公務員勇於任事，獲得機關與企業代表熱烈參與。

2022年起延續相同理念，推動「企業服務廉政平臺」，共同跨域溝通協助解決企業關注的圖利與便民等法令遵循或相關廉政議題。本次座談會聚焦廉能、綠能以及企業永續經營等議題，就現階段能源轉型業務，與綠能產業代表進行焦點對話，建構公私部門良善的夥伴關係。

鄭銘謙說，期待透過綜合座談探討綠能相關議題，能跨域結合檢察、廉政以及各界力量提供安全、安心的環境，積極預防違失情事，共同展現排除不法、協力維護綠能建設之決心，以健全綠能產業發展。

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