彰縣議員楊竣程服務處遭掃射竟是外甥幹的 6人遭起訴

彰化縣議員楊竣程因與曾姓外甥有債務糾紛，曾男率5名友人到楊的服務處開槍射擊，並持球棒敲擊鐵門洩憤，彰化地檢署依妨害秩序罪將6人起訴。（圖由民眾提供）

2024/07/17 13:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，今年4月7日凌晨遭6名惡煞開槍掃射與棍棒破壞鐵門，其中，開槍曾姓主嫌是楊竣程的外甥，雙方疑有債務糾紛，曾男事後並拍片上傳社群平台，行徑囂張。全案彰化地檢署今天偵結，涉案的曾男等6嫌均坦承犯行，被依恐嚇及攜帶凶器強暴等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，曾姓男子與舅舅（議員楊竣程）有債務糾紛，不滿楊拒絕償還債務，於今年4月7日凌晨1時35分，賴、鄭、羅、彭及方等5名男子前往位於鹿港鎮鹿草路楊峻程服務處，抵達後，曾男在車上架設好手機錄影，隨即持無殺傷力的空氣槍，下車奔向服務處對鐵門開槍，導致鐵門凹陷毀損。

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隨後賴男等5人從後車廂拿出鋁棒，自對向馬路走至服務處鐵門前，持鋁棒敲擊鐵門凹陷，連門口的盆栽植物都砸爛。

雖然事後楊竣程不願提告，但曾男等6人已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等公訴罪，檢警主動偵辦，立刻開出拘票將6人拘提到案，並查扣曾男持有的1把空氣槍、8顆塑膠彈丸及1支鋁棒。案經2個多月偵查，檢方今日審結，將曾男等6人依恐嚇及攜帶凶器強暴等罪嫌提起公訴。

縣議員楊竣程服務處鐵門被發現留下痕跡，疑似彈孔但未貫穿。（圖由民眾提供）

國民黨籍彰化縣議員楊竣程。（圖擷取自議會官網）

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