神岡桶屍案酒店妹狠心水泥封屍 二審仍判27年半

台中酒店女子蔡嘉樺，涉嫌殺害陳姓男友還用水泥封屍，台中高分院今天判決上訴駁回，維持一審27年6月徒刑。（資料照）

2024/07/17 13:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子，2019年遭在酒店認識交往的女子蔡嘉樺（34歲）載走後從此人間消失，前年神岡一處廠房傳出駭人聽聞桶屍案，承租廠房的蔡女涉嫌殺害陳後以水泥封屍，死者也證實是陳男，但蔡女全盤否認犯行，檢警雖無掌握蔡女直接殺人的證據，但相關證述都指向蔡女殺人，國民法官一審判處27年6月；蔡女上訴二審，台中高分院今天上午宣判駁回、維持原判，可上訴。

檢警調查，蔡女在酒店上班，與陳自2013年交往，並租屋同居，期間蔡女多次向陳男借錢，並簽下面額共157萬元本票及車輛讓渡書做擔保，兩人因交友、催債等糾紛多次爭吵。2019年3月4日下午蔡女開車載陳回家，陳當時意識及身體狀況不佳，不顧家人勸阻，當晚6點多蔡女又將陳載走，陳男從此人間蒸發。

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檢警調查，兩人當晚投宿中市一家汽車旅館，蔡女以不詳方式殺害陳男後，先到神岡承租廠房，接著到五金行、網站購買水泥攪拌機、防水保潔墊、大塑膠袋等工具，將陳男屍體包裹後，放進桶中以水泥封屍，原以為神不知鬼不覺，直到前年10月，在相隔3年半後，因屋主前來整理廠房發現，此起駭人聽聞的桶屍案才曝光。

因屍體嚴重腐爛，經法醫解剖DNA鑑定後確認死者為陳，但因遺體重度腐敗，部分皮膚及腹腔臟器都已腐敗消失，甚至皂化，已驗不出有毒藥物反應，鑑定報告書開立的死因是「重度腐敗死後變化，不明原因死亡」，也不排除他殺。

檢警並發現，蔡女在犯案後還故佈疑陣，隔天3月5日至5月16日多次使用陳的行動電話，冒名傳訊息給陳的女兒，營造到外地、中國及海南等地躲債假象；再傳訊給陳的胞妹，要求她將本票還給蔡，但胞妹沒答應。

蔡女在檢警偵訊時，則是全盤否認涉案，辯稱當天入住汽車旅館後，因自己吃了安眠藥睡到隔天中午，醒來時陳男已經不知去向，並否認使用陳手機。雖坦承租廠房、購買水泥攪拌機等工具，但否認殺人、水泥封屍等犯行，辯稱租廠房只是為放東西，審理時還說：「我沒做的事就是沒有」，主張自己無罪。

全案檢警雖未掌握蔡女直接殺人證據，但一審台中地院國民法庭審理認為，依相關證據、手機數位採證、LINE對話及本票等事證足認陳為他殺，判刑27年6月；蔡女不服上訴，台中高分院法官審理後今天宣判，上訴駁回、維持原判，仍可上訴。

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