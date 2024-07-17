斷點無效？5樓扔毒品交易 台中毒販「零接觸」藥腳仍落網

警方查扣海洛因及安非他命毒品。（警方提供）

2024/07/17 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市康姓男子以販毒為業，為逃避查緝想出交易新招，先取得藥腳匯款後，再以「拋繡球」方式，將毒品自5樓住處丟下讓對方撿拾，但他自以為天衣無縫的「零接觸」仍逃不過法眼，交易過程被全都錄成鐵證，警方日前上門逮人查扣海洛因等毒品，全案台中地檢署也在近日偵結，依毒品罪起訴。

台中市第二分局偵查隊長卓家興今天指出，該隊在今年初查緝毒品案件，向上溯源查出36歲康姓男子涉嫌販毒牟利，進一步蒐證發現，康男以住所公寓作為交易毒品大本營，交易手法是買家匯款後，康再把毒品從5樓住所往窗外丟，再讓買家自行撿取，藉以躲避警方查緝。

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而康男異想天開自認與藥腳沒有直接面交，「交易零接觸」手法天衣無縫，殊不知交易過程被警方全都錄，成為犯案鐵證，警方經跟監蒐證3個月後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，日前持搜索票上門執行搜索、拘提，查獲毒品海洛因1包、安非他命7包（重16公克）、吸食器、分裝袋及手機等證物。

警方表示，康男自認不與下游買家碰面，突發奇想以丟包方式交易，就能設下層層「斷點」逍遙法外，未料過程全遭警方蒐證，終究逃不過法律制裁，全案詢後依毒品罪移請台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

台中市警局第二分局長周俊銘表示，毒品對社會治安及家庭影響甚是嚴重，製造、運輸及販賣毒品，最重可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切莫因一時好奇誤入歧途，警方將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源，展現緝毒決心。

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藥腳在一樓撿拾康男丟下的毒品，過程被警方全都錄。（警方提供）

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