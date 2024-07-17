簡舒培質疑2度訪視性侵案幼兒園幫忙「掛保證」 北市教育局：呈現督導情形

台北市議員簡舒培質疑，北市府發新聞稿稱有兩次入園訪視、稽查，但其實與性侵案調查無關聯，訪視是為讓幼兒園維持準公共化幼兒園資格，根本是替性侵案幼兒園掛保證。（資料照）

2024/07/17 12:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵女童案，越演越烈；台北市議員簡舒培質疑，北市府發新聞稿稱有兩次入園訪視、稽查，但其實與性侵案調查無關聯，訪視是為讓幼兒園維持準公共化幼兒園資格，根本是替性侵案幼兒園掛保證；台北市教育局今回應，因議員關心本案，提供幼兒園常態性稽查、入園紀錄，以完整呈現對該園督導情形、並非湊數，請外界不要誤解原意。

簡舒培表示，2022年7月第一案爆發後，柯文哲、蔣萬安前後任市府擺爛，整整一年沒有行政調查，北市府發新聞稿反駁2022年12月有辦理入園訪視，2023年3月進行公安稽查，並無不作為，但她進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案，市府不調查2022年7月家長通報狼師性侵案，反而讓幼兒園有準公共化的資格，根本是替性侵案幼兒園掛保證！

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教育局說明，幼兒園狼師一案，遭北市議會多位議員同日限時索取資料，並請本局提供2022年7月至2023年7月間入園紀錄，另有議員在公開媒體上質疑「除了看監視器調查，你們都沒有到過這個幼兒園嗎？」，特此說明，於2022年7月接獲通報後，立即啟動調查，主動調閱監視器查閱，並未發現明顯異樣。

教育局指出，並為積極提升幼兒園教育品質，針對各幼兒園訂有稽查、評鑑或訪視計畫，檢視園務行政及管理工作等運作情形、確保幼生權益，是教育局重視兒童教育安全的重要作為；因議員關心本案，故彙整提供行政調查作為，並列入該園常態性稽查及其他入園紀錄，以完整呈現對該園平時的督導情形，且基於對所有議員提供一致資訊，並非教育局湊數，請外界不要誤解教育局原意。

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