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台中這條路又掉鈔票！車行老闆噴飛2萬元 後車猛按喇叭提醒

熱心民眾（紅圈）沿文心路撿拾2萬多元現鈔。（讀者提供）

熱心民眾（紅圈）沿文心路撿拾2萬多元現鈔。（讀者提供）

2024/07/17 12:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區文心路又傳出駕駛掉落鈔票，楊姓機車行老闆騎經大墩11街口，疑因風勢過大扯斷隨身側包拉鍊，竟不知營收現鈔2萬多元漫天飛舞，所幸車後道路救援車駕駛通報路邊大樓保全及警方撿回，而相隔不到3百公尺的向上路口，去年11月發生工頭將36萬工程款放車頂沿路飛灑事件。

「警察警察，沿路都是鈔票」，台中市第四警分局今表示，楊姓車行老闆於6月30日下午4時許騎重機經過文心、大墩11街口，疑因風勢過大，造成隨身側包拉鍊斷裂，內裝現鈔2萬多元噴飛，事後下車才發現，由於是修車5天營業所得，楊老闆趕忙去大墩派出所報案。

陸續有民眾沿文心路撿鈔繳回，警員劉亮安、吳祥豪調閱文心路口監視畫面，無奈受限角度未拍到鈔票掉落，警方返回路口，路旁社區保全口告知「道路救援車輛大聲鳴按喇叭」，研判駕駛通報前方有鈔票散落，猛按喇叭提醒楊老闆。

大墩派出所長劉松吉說，經聯繫救援車駕駛，駕駛看到前方疾駛紅牌大重機掉落皮包，員警查到車牌於當晚7時許聯繫楊姓車主，楊老闆沒想到短短3小時內找回遺失款項，相當感動頻頻道謝。

當地民眾說，這條文心路去年11月1日晚間，有工頭將工程款現鈔36萬元放車頂，鈔票被風吹到沿街飛舞，警方與民眾只撿到29萬，有7萬不翼而飛，沒想到就在不到3百公尺路外又有車主掉錢。

楊姓車行老闆（右）感謝警方在3小時內找回遺失款項。（讀者提供）

楊姓車行老闆（右）感謝警方在3小時內找回遺失款項。（讀者提供）

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