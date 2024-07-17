培育新二代軟實力 移民署「新住民子女多元文化培育營」本週開跑

移民署舉辦「新住民子女多元文化培育營」，內政部長劉世芳（右2）到場與學員交流。（記者王冠翻仁攝）

2024/07/17 11:54

〔記者王冠仁／台北報導〕為發揮新住民子女多元文化及創意優勢，培育種子人才，移民署在本月15日至19日，舉辦為期5天4夜的「新住民子女多元文化培育營」。移民署針對此次活動，在昨晚舉辦晚宴，邀請歷屆學員前來分享交流，內政部長劉世芳也前來參加，她期待新住民子女善用母國特色，發揮創意將所見所聞結合社會創新，展現出多元文化的永續社會影響力。

劉世芳表示，內政部自2014年起辦理多場次培育營，今年主題圍繞社會創新，除多元文化、創意簡報製作及舞台魅力表達外，也安排社會創新實驗中心駐點團隊經驗分享，共同探討經濟、社會與環境問題的新策略，交流青年創業、智能及永續等跨域議題

請繼續往下閱讀...

移民署指出，此次活動共有42位學員參加，在這些學員當中，其父母親原生國籍遍及越南、印尼、泰國、菲律賓及中國等。

參加此次活動、擔任營隊小隊輔的徐同學表示，他是印尼新二代，希望以自身的獨特經驗，啟發學員探索人生的多樣性；另一位就讀高中二年級的羅同學也說，參與營隊不僅是一個磨練自身的好機會，也讓他對人生的規劃更有想法。

移民署表示，這次活動安排5天4夜，讓具多元文化背景的學員們能相互激盪與創意發想，最後一日的成果發表競賽，更打造獨特的「社創商業藍圖」，希望學員能將創新、永續、友善及包容的理念厚植於心，未來開創出屬於自己的人生新篇章。

移民署舉辦「新住民子女多元文化培育營」。（記者王冠翻仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法