蔣萬安指派林奕華督導幼兒園性侵案 盡快提檢討報告

台北市長蔣萬安17日出席「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會表示，已指派副市長林奕華督導幼兒園案，不只教育局，還包括社會局等跨局處，希望讓機制更完備，避免任何可能的事情再次發生。（記者張嘉明攝）

2024/07/17 11:57

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府處理私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻案，挨批1年無作為，台北市長蔣萬安要求教育局檢視受度接獲通報時的處理過程；蔣萬安今（17）天表示，已指派副市長林奕華督導，不只教育局，還包括社會局等跨局處，希望讓機制更完備，避免任何可能的事情再次發生。至於何時會有檢討報告，蔣萬安表示「我們會盡快」。

幼兒園性侵案首度通報在2022年7月，當時教育局在接獲校安通報後，調閱案發時一個月的監視器畫面，在7月11日至7月15日檢視完畢，未發現不法後便結案；而時任社會局長、民眾黨秘書長周榆修16日出面聲稱，當時窮盡一切可能，並無不作為。蔣萬安表示，當時他尚未上任，已要求檢視當時的處理過程。

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蔣萬安今天出席衛生局拒菸活動前受訪時表示，已指派林奕華副市長督導，因為不只教育局，還有包括社會局，甚至其他相關局處，跨局處，檢視處理過程如果有值得檢討的地方，要提精進方案，希望讓每一個環節、機制更加完備，避免任何可能的事情再次發生。至於何時會有檢討報告，蔣萬安表示「我們會盡快」。

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