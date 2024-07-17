15歲少女關手機定位失蹤4小時 和舅舅開房間讓爸媽崩潰

15歲少女回老家探望外公外婆竟「失蹤4小時」，真相曝光後讓爸媽超傻眼。（情境照）

2024/07/17 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕15歲少女小米（化名）和爸媽回高雄探望外公、外婆，竟私下偷跑出外，還關掉手機定位，爸媽焦急找人，發現小米竟是和親舅舅跑去摩錢開房嘿咻，小米爸媽認小米舅舅強迫小米發生性行為，但法官發現小米早就自願和舅舅發生過「不可告人」的關係，因此依妨害性自主罪判舅舅徒刑10月。

判決指出，2022年8月17日，小米爸媽趁著暑假期間，一家人一起回到高雄探望外公、外婆，當晚8點多，小米偷偷跑出家門，由於小米外出時把手機關掉定位系統，爸媽找女兒找了一整晚，急得不知如何是好，直到凌晨12點小米回家後，爸媽逼問她跑去哪，但小米被逼急了不肯說，跑回房間隔門大喊「我死給你們大家看」。

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爸媽見小米情緒反應很大，於是不再逼她，剛好米媽的弟弟買宵夜回家，米媽喊小米出來吃宵夜，小米才開門出來，在客廳和家人們一起吃宵夜；但小米的行徑過於怪異，爸媽不敢再當面質問，暗自調查後發現，小米「失蹤」的4小時，竟是和米舅一起去摩鐵，米媽氣炸，認為女兒一定是被舅舅逼迫發生不該發生的事，於是大義滅親報警提告。

高雄地院審理時，米舅坦承與小米發生性行為，但否認是強迫；法官發現，米舅和小米關係密切，兩人在「失蹤事件」前，小米就曾傳送「❤」、「想你了」、「摸摸頭」等貼圖給舅舅，舅舅也回傳「好久沒瑟瑟……妳還喜歡嗎」，小米看到訊息後，還回覆「還喜歡啊，可是我們沒那個空間可以做」，顯見兩人之間已有蹊蹺。

加上小米和家人一起吃宵夜時，還神情自若坐在舅舅身邊，與一般性侵被害人反抗情緒大不相同，因此認定小米不是被迫與舅舅發生性行為，兩人應是合意，但因小米未滿16歲，法官依對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，判舅舅徒刑10月，可上訴。

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