林士傑命案鎖定權利車交易流向 清查1關係人

台南〇七〇八槍擊案專案小組，持續對槍手使用的兩輛權利轎車（中者與左後方者），清查其買賣交易對象。（資料照，民眾提供）

2024/07/16 19:26

〔記者王俊忠／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，警方專案小組持續追查槍手所使用2輛權利轎車與1輛機車的交易流向。據了解，近日針對車輛買賣對象中1名中間關係人，持續分析身分資料，在適當時間會做清查。

警方調查，8日案發當天清晨，涉槍殺林士傑的槍手，駕駛第1輛本田轎車權利車犯案後，逃往距案發地2點多公里的南區新建路53巷停車場，對車子與兩把作案手槍、犯案穿著衣物縱火滅證，接著駕駛第2輛三菱權利車南下往高雄大樹區棄置、同樣在車內潑灑鹽酸滅證，之後再騎第3輛的機車，到屏東地區棄置，槍手再步行逃逸，處處設下追查斷點。

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對於槍手身分？專案小組強調，迄今還在持續追查中；目前是就槍手使用的2輛權利轎車與1輛機車買賣關係及轉手流向，持續進行清查。

專案人員從這3輛車的買賣轉手過程，發現有1名中間關係人，近日對這名關係人的身分資料在做分析，會適時對關係人做調查，以了解車輛究竟賣給了誰？才能對車輛使用人身分繼續追下去。

至於第2輛的三菱轎車與第3輛的機車，警方查出都是有人冒用L姓女子的臉書身分向車子賣家聯絡，實際電話聯絡買取車者另有其人，第2輛車是1名男子與賣家電話聯絡，這部分都還在追查中。警方不諱言在追查上有一些難度。

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