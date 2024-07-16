為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

林士傑命案鎖定權利車交易流向 清查1關係人

台南〇七〇八槍擊案專案小組，持續對槍手使用的兩輛權利轎車（中者與左後方者），清查其買賣交易對象。（資料照，民眾提供）

台南〇七〇八槍擊案專案小組，持續對槍手使用的兩輛權利轎車（中者與左後方者），清查其買賣交易對象。（資料照，民眾提供）

2024/07/16 19:26

〔記者王俊忠／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，警方專案小組持續追查槍手所使用2輛權利轎車與1輛機車的交易流向。據了解，近日針對車輛買賣對象中1名中間關係人，持續分析身分資料，在適當時間會做清查。

警方調查，8日案發當天清晨，涉槍殺林士傑的槍手，駕駛第1輛本田轎車權利車犯案後，逃往距案發地2點多公里的南區新建路53巷停車場，對車子與兩把作案手槍、犯案穿著衣物縱火滅證，接著駕駛第2輛三菱權利車南下往高雄大樹區棄置、同樣在車內潑灑鹽酸滅證，之後再騎第3輛的機車，到屏東地區棄置，槍手再步行逃逸，處處設下追查斷點。

對於槍手身分？專案小組強調，迄今還在持續追查中；目前是就槍手使用的2輛權利轎車與1輛機車買賣關係及轉手流向，持續進行清查。

專案人員從這3輛車的買賣轉手過程，發現有1名中間關係人，近日對這名關係人的身分資料在做分析，會適時對關係人做調查，以了解車輛究竟賣給了誰？才能對車輛使用人身分繼續追下去。

至於第2輛的三菱轎車與第3輛的機車，警方查出都是有人冒用L姓女子的臉書身分向車子賣家聯絡，實際電話聯絡買取車者另有其人，第2輛車是1名男子與賣家電話聯絡，這部分都還在追查中。警方不諱言在追查上有一些難度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林士傑命案「口罩男」不是槍手？南警：另鎖定一名通緝犯調查
2024/07/13 16:03

林士傑命案「口罩男」不是槍手？南警：另鎖定一名通緝犯調查
缺乏明確事證！林士傑槍擊案「口罩男」飭回
2024/07/13 20:52

缺乏明確事證！林士傑槍擊案「口罩男」飭回

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
林士傑命案警再逮1女 涉以臉書買第2、3輛作案車
2024/07/15 12:00

林士傑命案警再逮1女 涉以臉書買第2、3輛作案車
林士傑左右手「阿川」被逮 警方：未吐實可疑人際關係
2024/07/13 18:07

林士傑左右手「阿川」被逮 警方：未吐實可疑人際關係
林士傑命案外傳槍手恐遭滅口 警籲快投案
2024/07/14 11:11

林士傑命案外傳槍手恐遭滅口 警籲快投案
林士傑命案追權利車主 疑潛逃出境
2024/07/14 05:30

林士傑命案追權利車主 疑潛逃出境
林士傑命案》臉書遭冒用買兩作案車 1女請回
2024/07/16 05:30

林士傑命案》臉書遭冒用買兩作案車 1女請回
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播