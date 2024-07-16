見紅燈回堵仍往前開停平交道 宜蘭鐵警：依法開罰

有民眾拍下車輛停在平交道的驚險畫面。（圖擷取自臉書「宜蘭知識+」）

2024/07/16 18:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市1輛自小客車今天約中午行經東港路時，見前方號誌亮紅燈、車輛回堵至平交道，仍執意往前開，導致車停在鐵軌上，由於當下警鈴響起，警方見狀趕緊上前解圍，幸無發生意外，驚險畫面被民眾拍下，因駕駛未保持安全車距，鐵警將依法開罰，最高可處9萬元罰鍰。

鐵警花蓮分局表示，有民眾在「宜蘭知識+」臉書Po文，質疑警察現場放行該車是否有闖越、臨停等違規問題，經查違規車輛由東往西方向行駛，東港路停等紅燈車輛甚多，回堵至平交道，該車停止在西正線上，員警見狀立即向前疏導交通，囑咐回堵車輛往前移動。

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鐵警指出，當下警鈴響起，為確保安全，員警按下「緊急按鈕」，山側遮斷器降下，當遮斷器將持平時，避免剛修護完成的遮斷器再被勾斷，順手扶停，發現剛好在車尾端不會扯斷，此時東港路亮綠燈後，該車即駛離現場。

鐵警表示，員警現場全程錄影，該駕駛行經平交道時，未保持安全距離，導致車輛臨停平交道上，顯有違反道路交通管理處罰條例，將依法裁罰。

鐵路指出，依道交條例第54條第1項第3款，汽車駕駛人於鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處新臺幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年，亦須參加道安講習課程，呼籲駕駛車輛行駛近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車。

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