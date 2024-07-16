為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

見紅燈回堵仍往前開停平交道 宜蘭鐵警：依法開罰

有民眾拍下車輛停在平交道的驚險畫面。（圖擷取自臉書「宜蘭知識+」）

有民眾拍下車輛停在平交道的驚險畫面。（圖擷取自臉書「宜蘭知識+」）

2024/07/16 18:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市1輛自小客車今天約中午行經東港路時，見前方號誌亮紅燈、車輛回堵至平交道，仍執意往前開，導致車停在鐵軌上，由於當下警鈴響起，警方見狀趕緊上前解圍，幸無發生意外，驚險畫面被民眾拍下，因駕駛未保持安全車距，鐵警將依法開罰，最高可處9萬元罰鍰。

鐵警花蓮分局表示，有民眾在「宜蘭知識+」臉書Po文，質疑警察現場放行該車是否有闖越、臨停等違規問題，經查違規車輛由東往西方向行駛，東港路停等紅燈車輛甚多，回堵至平交道，該車停止在西正線上，員警見狀立即向前疏導交通，囑咐回堵車輛往前移動。

鐵警指出，當下警鈴響起，為確保安全，員警按下「緊急按鈕」，山側遮斷器降下，當遮斷器將持平時，避免剛修護完成的遮斷器再被勾斷，順手扶停，發現剛好在車尾端不會扯斷，此時東港路亮綠燈後，該車即駛離現場。

鐵警表示，員警現場全程錄影，該駕駛行經平交道時，未保持安全距離，導致車輛臨停平交道上，顯有違反道路交通管理處罰條例，將依法裁罰。

鐵路指出，依道交條例第54條第1項第3款，汽車駕駛人於鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處新臺幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年，亦須參加道安講習課程，呼籲駕駛車輛行駛近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰男載鄰居參加葬禮 闖平交道遭火車撞飛釀5死2傷
2024/07/11 12:03

泰男載鄰居參加葬禮 闖平交道遭火車撞飛釀5死2傷
注意！台南榮譽街台鐵平交道回填施工 7/20-29封閉
2024/07/16 12:57

注意！台南榮譽街台鐵平交道回填施工 7/20-29封閉

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
阿里山遊園車故障卡平交道 遊客齊力推車「團結力量大」
2024/07/16 12:56

阿里山遊園車故障卡平交道 遊客齊力推車「團結力量大」
台鐵新自強號北上行經路竹南平交道 遭轎車衝撞
2024/07/13 21:26

台鐵新自強號北上行經路竹南平交道 遭轎車衝撞
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播