周榆修稱窮盡一切可能處理私幼狼師案 游淑慧：窮盡哪些可能？

北市私幼性侵案延燒，民眾黨秘書長周榆修表示，柯市府在首度案發時窮盡一切可能處理，國民黨台北市議員游淑慧指出，實際上市府還是讓加害行為持續發生。（資料照）

2024/07/16 17:14

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，檢方日前在犯嫌電腦查扣600多部性影像，柯市府遭質疑2022年首次接獲通報時並無作為，前北市社會局長、民眾黨秘書長周榆修表示，當時市府窮盡一切可能，並沒有不作為。國民黨台北市議員游淑慧指出，實際上柯市府還是讓加害行為持續發生，不能一句「窮盡一切可能」就一退六二五。

針對私幼性侵案，周榆修今受訪表示，該案於2022年發生，檢視當時的SOP和教育局、社會局的相關規定，柯市府窮盡一切可能，並沒有不作為，發生第一次案件發生時，檢調也是不起訴處分，所以特別澄清當時並非不作為，「我們窮盡一切可能，在當時一切記有規定上處理」，最後是狼師2023年6、7月陸續有不當情形。

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「窮盡哪一些可能？」游淑慧指出，實際上柯市府還是讓加害行為持續發生，不能一句「窮盡一切可能」就一退六二五。游淑慧說，這其實是法律上的保護空窗期，未經定罪前確實要秉持無罪推定原則，但這可能會讓加害人趁此空擋持續加害，針對兒童性犯罪嫌疑人，應該要有相關法律約束，「那600部影片就是這幾年內的，也就是從發現、起訴到定罪的期間，他還是持續在加害。」

游淑慧表示，她曾要求柯市府將幼兒園、托嬰中心監視影像強制上傳雲端，但當時柯文哲表示，此舉涉及幼保人員個資、隱私問題，可能會擴大幼保人力缺口，形成兩難處境。游淑慧說，無罪推定保障了每個人的人權，但可能同時保護了犯罪者，加裝監視器其實也能保留客觀證據，能避免家長、幼保人員在爭議發生時各執一詞。

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