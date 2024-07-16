面交現金代操股票 嘉義商人被騙1030萬

黃姓商人誤信詐騙集團圈套，面交現金代操股票，遭詐千萬元，嘉檢起訴16名詐團車手。（記者丁偉杰攝）

2024/07/16 16:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕網路社群詐騙頻傳，黃姓商人去年經由臉書、LINE通訊軟體等方式加入股票投資群組，多次面交現金代操股票，1個月遭騙1030萬元，警方獲報後，逮捕16名詐騙集團車手，嘉義地檢署今天依詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴16名車手。

起訴書指出 黃姓商人開店作生意，去年6月在臉書、LINE誤信股票代操廣告，以為加入投資群組可獲取暴利，遭群組中虛偽的獲利假象所騙，陷入詐騙集團的面交現金代操股票圈套。

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黃姓商人自去年7月12日至同年8月16日，共在嘉市區的超商面交現金6次，其中金額最大一筆為400萬元，總共1030萬元，詐騙集團取款車手每次均為不同人。

為取信黃姓商人，車手每次都會交付偽造的某投顧公司現儲憑證收據給被害人，取款後將現金藏放在嘉義高鐵站廁所，再由其他集團成員取款，製造警方查緝斷點。

起訴書說，黃姓商人以為已賺到數倍獲利，期間想找好友一起投資賺錢，好友一聽即懷疑是詐騙手法，黃姓商人聯繫詐團想獲利了結，結果被踢出群組，且都無法聯繫相關人士，驚覺被詐騙，向嘉市警二分局報案。

警方追查後，發現詐騙集團將取款任務交付不同車手集團執行，期間曾發生車手疑遭黑吃黑，警方陸續前往高雄等地逮捕陳姓男子等16名詐騙集團車手送辦。

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