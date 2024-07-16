北市處理幼兒園案挨批1年空窗期 蔣萬安要求檢視上任前處理流程

台北市長蔣萬安要求教育局檢視2022年首度接獲通報後的處理過程，提出改進方案。（記者陳逸寬攝）

2024/07/16 15:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，且拍下數百部性影像，台北市政府挨批從2022年7月首度通報後，近一年無作為，台北市長蔣萬安今（16）天強調，首次通報時尚未上任，已要求教育局檢視當時接獲通報後的處理過程，提出改進方案。

民進黨發言人吳崢今偕台北市議員簡舒培、許淑華開記者會，質疑台北市政府處理幼兒園園長之子性侵並拍下性影像一案行政怠惰，長達一年空窗期才處理，導致後續事件發生。

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蔣萬安今天下午出席台北馬拉松記者會前被追問，他再次表達痛心，也對家長的擔憂和憤怒感同身受；對於外界所指的2022年7月通報案，當時他還沒上任，已要求同仁檢視當時接獲通報的處理過程，若有需要檢討改進的地方就提出改進方案，適用法令若需要中央修法的部分，也要提出具體建議。

蔣萬安強調，他要求市府團隊面對任何兒少保護案件，一定要即刻反映、橫向聯繫、火速查辦，外界的各項指控也應該要本於事實；他上任後在2023年7月第一次接獲通報，之後3個月內做了6件事：停止招生，對行為人、幼兒園負責人停職；一對一連繫家長協助轉託需求，廢止幼兒園設立許可，行為人及負責人終身不得再任教職，依法開罰法定最高罰則。

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