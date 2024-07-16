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案情不單純！桃園男摔下宿舍樓梯不治 原來遭3室友凌虐

詹男與龔男等3人住在桃園八德一處臨時工宿舍。（記者鄭淑婷翻攝）

詹男與龔男等3人住在桃園八德一處臨時工宿舍。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/07/16 13:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區39歲詹姓男子，今年2月因身體不適走樓梯摔死，法醫相驗卻發現詹男身上有陳舊性傷痕，研判生前曾遭凌虐，案情不單純，檢警循線追出涉嫌凌虐的42歲龔姓男子等3人，3人為詹男臨時工宿舍室友、鄰居，檢方日前已依傷害致死罪嫌向桃園地院聲押龔男等3人獲准。

檢警調查，死者詹男有身心障礙病史，過去常被龔、陳、宗姓男子欺負，甚至動輒遭到拳打腳踢，另有名邱姓女子也會加入，今年2月詹男遭到凌虐後，疑似因此身體不適，走樓梯時不慎摔下死亡，詹男等人發現後趕忙丟棄監視器，並向警方報案稱是意外。

警方及鑑識人員到場，發現現場監視器不見，懷疑案情並不單純，且法醫相驗時發現詹男身上有多處陳舊傷，軀幹、頭部及四肢多處受傷，且內臟破裂，導致腹腔大量出血，導致出血性休克死亡。

詹男身上有多處傷口，檢方認為可能非意外造成，指揮八德警分局成立專案小組追查，龔男等人矢口否認，堅稱是意外導致，直到有人被突破心防，坦承曾打過、體罰詹男，其他人才坦承有凌虐行為，並將監視器丟棄。

檢方以龔男等人涉嫌重大，且有滅證事實、串證之虞，依傷害致死罪嫌向桃院聲押龔、陳、宗男獲准，另名邱姓女子3萬元交保；另，檢警也要釐清詹男是否被打死後才遭推下佯裝成意外，還是遭凌虐後身體不適而下樓梯摔死。

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