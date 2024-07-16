前新北市議員歐金獅賄選仍落選 二審判3年半、褫奪公權4年

二審高等法院對歐金獅維持3年6月刑期，褫奪公權則增長為4年。得上訴。（資料照）

2024/07/16 11:50

〔記者張文川／台北報導〕2022年九合一選舉期間，無黨籍新北市議員候選人歐金獅，被控交付150萬元現金給一名詹姓里長夫婦行求賄選，詹再以「夫妻會」名義宴請選民，發放有歐金獅圖像的馬克杯，歐到場逐桌敬酒拜票；新北地院去年11月依公職人員選罷法之行求賄賂罪，將歐金獅判處3年6月徒刑、褫奪公權3年；二審高等法院今維持3年6月刑期，褫奪公權則增長為4年。得上訴。

判決指出，歐金獅於2006至2014年間，曾任台北縣末代縣議員、新北市第一屆市議員，前年再次參選新北市第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）議員，選前交付現金150萬元給樹林區詹姓里長和其陳姓妻子，做為賄選之用，詹將60萬存入自己帳戶，另90萬打算用來賄選。

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2022年10月24日中午12時許，詹男夫婦以「夫妻會」名義，在樹林區某餐廳，席開3桌款待11名選區選民，現場發放印有歐金獅姓名與圖像的馬克杯，席間歐金獅著競選背心到場，逐桌敬酒拜票尋求支持，總計花費16200元由陳女支付。但最終歐金獅僅拿下4340票落選。

檢警調獲報蒐證，選後於2023年1月發動搜索，聲押歐金獅獲准。歐金獅辯稱是請詹擔任樹林競總總幹事，150萬是要用於人事與財務支出。

一審新北地院不採信辯詞，將歐金獅判處3年半徒刑；詹男與陳女各判1年8月、褫奪公權1年、緩刑3年，支付公庫10萬元，沒收150萬元賄款。僅歐金獅上訴二審。

高院審理後認為，一審將歐男對選民的拉票行為認定是「預備行求」階段，認定有誤，應認定為「已完成行求」，故撤銷改判，但刑期仍維持3年6月，褫奪公權由3年增加為4年。仍可上訴。

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