「鎮店蕭后」太夯 高雄「排毒一條街」名店被抄

維納斯美容養生館主打「鎮店蕭后」、「高戰力小隻馬」，生意太夯被警方盯上。（記者黃佳琳翻攝）

2024/07/16 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓男子在高雄九如一路開設「維納斯美容養生館」，旗下「鎮店蕭后」好評不斷，老司機瘋狂預約，惹來警方注意，今年1月警方持搜索票上門，當場逮捕陳姓等3位女服務生正在替客人排毒，雄檢偵結依妨害風化等罪起訴蕭男及張姓員工。

高雄九如路上充斥按摩、養生會館，被老司機們戲稱是「排毒一條街」，蕭姓男子（29歲）以每月3萬元聘僱張男（32歲），透過網路社群軟體「X」以暱稱「維納斯糖糖」刊登廣告，並在文案上寫著「小隻馬超強戰鬥力」、「高顏質小野貓＄2200、高顏質女神＄3300」等。

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廣告還主打「鎮店蕭后」，讓老司機不信邪，主動上門大戰，事後留下5星好評推薦，造成「蕭后」預約不斷的風潮；警方今年1月獲報持搜索票前往調查，果然在包廂裡逮捕3對正在辦事的男客和女服務生，並扣得現金5萬多元及計時器、預約表等證物。

蕭姓負責人和張姓員工被逮後坦承犯行，檢警查出他們以40分鐘收費1800元對外攬客，店家每次抽取600至800元，其餘則歸女服務生所有；由於蕭、張兩人媒介色情交易已涉及妨害風化罪，他們在網路PO文攬客也違反兒少法規定，雄檢偵結後依法起訴。

維納斯美容養生館主打「鎮店蕭后」、「高戰力小隻馬」，生意太夯被警方盯上。（記者黃佳琳翻攝）

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