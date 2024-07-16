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首頁　>　社會

海陸新訓中心掉槍竟買模型矇混 法官給生機5軍官免坐牢

海軍陸戰隊新訓中心遺失的點四五手槍。示意圖。（資料照）

海軍陸戰隊新訓中心遺失的點四五手槍。示意圖。（資料照）

2024/07/16 00:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕海軍司令部海軍陸戰隊新兵訓練中心2022年2-3月間遺失一把點四五手槍，竟以模型槍矇混，屏東地方法院判處上校指揮官潘東昇有期徒刑3個月、營長林家葳、連長陳佑瑄、鄭年宏、李文翟等5名軍官1年4個月到10個月不等有期徒刑，法官考量被吿皆坦承犯錯、悔悟，5人皆判緩刑2年，暫不執行。

海軍陸戰隊新訓中心第二營在前年執行教育召集任務整備期間，不慎遺失一把四五手槍；上校指揮官潘東昇為隱匿案情，默許所屬營長林家葳及其他連長集資購買仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中，均未向上呈報，被屏東地檢署依違反陸海空軍刑法第66條「對於軍事上之通報、報告不為傳達、報告罪」起訴；營長林家葳及連長陳佑瑄、鄭年宏、李文翟等人依偽造準公文書等罪嫌起訴，監察院更通過彈劾指揮官潘東昇上校及第二營營長林家葳中校，移送懲戒法院審理。

法官審理後，但考量潘東昇一時失慮，坦承犯錯，有悔悟之意，加上軍中已記2大過，因此判處有期徒刑3個月，緩刑2年，向公庫支付13萬元。

營長林家葳，軍中已記2大過、2小過，判處有期徒刑1年4個月，緩刑2年，向公庫支付9萬元。連長陳佑瑄處有期徒刑1年3個月，緩刑2年，向公庫支付3萬元。連長鄭年宏處有期徒刑10個月，緩刑2年，向公庫支付2萬元。連長李文翟處有期刑1年2個月，緩刑2年，支付公庫3萬元。

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