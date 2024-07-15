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高雄綠園道汽機車違規亂闖 警去年迄今開罰373.6萬

民眾把汽車開上綠園道。（記者陳文嬋攝）

民眾把汽車開上綠園道。（記者陳文嬋攝）

2024/07/15 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市綠園道全長超過15公里，經常有民眾違規騎車亂闖，連轎車也開上綠園道行駛，警方去年迄今年上半年共取締5357件，至少開罰373萬6200元，持續加強巡邏及取締，並函請公園處設置車阻，以防止汽機車進入，公園處將視狀況評估辦理。

綠園道全長15.37公里，橫跨左營、鼓山、苓雅、三民到鳳山區，隨著鐵路地下化後，翻轉老舊社區，成為民眾休閒好去處，但經常有人違規騎機車行駛，甚至將轎車開上綠園道，民眾目擊直呼「誇張！怎麼開上去的？」

根據警方統計，高雄去年取締計3557件，以苓雅區取締1688件最高，其次為三民區1313件，今年上半年取締計1802件，以鼓山區取締735件最多，均查獲機車違規；另鳳山區去年取缔47件、上半年取缔20件，每件各開罰600元，總計開罰40200元。

警方分析民眾違規態樣以駕車行駛人行道最多，去年2063件、今年上半年1560件，每件可開罰600至1800元，警方至少開罰217萬3800元；其次為不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，去年1494件、今年上半年242件，每件可開罰900至1800元，警方至少開罰156萬2400元。

鳳山區北門里長謝秀霞要求公園處裝設車阻，避免汽機車進入綠園道；警方持續加強綠園道巡邏及取締，並將函請公園處進行交通阻隔工程，以防止汽機車進入，呼籲民眾駕車應確實遵守交通規則，以免危害自身及其他用路人之行車安全。

公園處指出，綠園道為園道用地，屬於道路性質，規劃以行人及自行車休憩使用，禁止汽機車進入，公園處負責場域植栽及硬體設施維護，設置車阻必須兼顧無障礙空間，將視狀況評估辦理，汽機車違規進入則由警方依違反道路交通管理處罰條例開罰，呼籲民眾遵守規定勿騎乘汽機車進入，以確保休憩民眾安全，共同維護綠園道設施及環境。

民眾把汽車開上綠園道，當成停車場停車。（記者陳文嬋攝）

民眾把汽車開上綠園道，當成停車場停車。（記者陳文嬋攝）

警方加強取締違規機車騎上綠園道。（記者陳文嬋攝）

警方加強取締違規機車騎上綠園道。（記者陳文嬋攝）

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