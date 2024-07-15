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女子國1跳車遭撞喪命 肇事駕駛：車速90根本來不及閃

國1北上楊梅段詹女跳車遭輾斃，檢警相驗時家屬哀傷不願受訪。（記者李容萍攝）

國1北上楊梅段詹女跳車遭輾斃，檢警相驗時家屬哀傷不願受訪。（記者李容萍攝）

2024/07/15 19:40

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上68.2公里楊梅段昨晚8點許，29歲詹姓女子由媽媽、阿姨等人陪同由姨丈駕駛銀灰色轎車北上返回療養院途經該處，乘坐左後座的詹女打開車門跳車，遭後方55歲劉男駕駛黑色轎車閃避不及撞上，詹女倒路中血肉模糊昏迷，緊急送醫不治，同坐後座的媽媽見愛女跳車遭撞後無生命跡象更是崩潰痛哭，檢警法醫今天下午前往桃園市中壢殯儀館相驗，詹女外傷性休克、全身多處骨折併撕裂傷致死。

據了解，詹女昨晚由媽媽和阿姨陪同，一行4人開車北上準備返回療養院，詹女與媽媽乘坐後座，國道警方表示，昨晚8點6分行經國168.2公里楊梅路段，乘坐左後座的詹女突然打開車門跳下，遭後方急駛而來的劉男轎車當場直接撞擊，彈落中間車道，桃園市消防局119勤務中心據報趕到發現詹女呈現OHCA，經緊急給予CPR、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後送醫急救，仍宣告不治，讓她的媽媽和家人悲痛不已。

檢警和法醫今日下午相驗時，詹女家人不願受訪，肇事者劉男表示，他準開車返回新莊，當時車速90至95公里，途中突然詹女跳下，他根本來不及反應撞上。法醫相驗詹女死因研判，詹女自行駛中車輛跳車，遭後方車輛撞擊，造成外傷性休克、全身多處骨折併撕裂傷致死，由於家屬無意見，檢察官將遺體發還家屬處理善後。

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