批柯文哲、蔣萬安放任幼園狼師任教 簡舒培：首次案發由黃珊珊督導

北市某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，民進黨台北市議員簡舒培批評，教育局在2022年首度案發時就可以啟動性平程序並要求該狼師請假，但柯文哲、蔣萬安前後任市府應作為而不作為。（擷自簡舒培臉書）

2024/07/15 18:21

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，檢警日前又在男子電腦查扣600多部性影像。民進黨台北市議員簡舒培批評，柯文哲、蔣萬安前後任市府一個失職、一個無能，教育局在2022年首度案發時就可以啟動性平程序並要求該狼師請假，「但台北市政府並無作為，而當時督導教育局的就是副市長黃珊珊。」

該幼兒園性侵案在2022年7月就被爆出，但北市府於2023年7月才停聘該名狼師，台北市長蔣萬安對此表示，2022年7月他還未上任，直到他2023年上任後獲報，第一時間就要求查處，府級成立跨局處檢討會議，提出四項精進作為。簡舒培批評，這名狼師在2022年7月就因涉嫌侵犯孩童遭到司法調查，但柯文哲、蔣萬安前後任市府皆無作為，放任狼師持續任教，導致更多孩童受害。

請繼續往下閱讀...

簡舒培說，柯市府放任狼師首度遭司法調查後仍留園任教，根據教育部2020年函文，各縣市教育局當幼兒園教保員涉嫌違反《性平法或兒少保護法》時，地方主管機關經性別平等教育委員會決議，得命涉案教保人員請假，暫離校園靜候調查，以維護幼兒權益。但簡舒培指出，當該名狼師在2022年7月遭司法調查後仍留園任教，除了幼兒園園長包庇之外，柯市府也責無旁貸。

簡舒培說明，《教保服務人員條例》修正案在2022年5月三讀通過，明確規範幼兒園性別事件的調查處理機制，但因為新法在2023年3月才正式上路，因此在2022年7月狼師首度因侵犯孩童遭司法調查的時候，在法律上的確沒有硬性規定涉案人於調查期間必須停職。

簡舒培續指，但教育部在2020年7月曾發函建議地方政府，在《教保條例》修法完成前，教保員涉嫌性侵害、性騷擾、性剝削或虐待兒童行為，得提經性別平等教育委員會或認定委員會決議，命該教保員請假，暫時離開校園現場並靜候調查。簡舒培說，台北市政府在2022年7月首度案發時，其實可以啟動性平程序並要求該狼師請假，且有以修正通過的新法作為背景，「但台北市政府並無作為，而當時督導教育局就是副市長黃珊珊。」

簡舒培指出，蔣市府在修法後也則未採取積極作為，《教保服務人員條例》新法上路後，明定涉案人於調查期間必須停職，而在當時，狼師2022年7月的案件仍在調查中，台北地檢署仍未作出不起訴處分，然而幼兒園並未將涉案人停職，北市府也沒有積極要求幼兒園將涉案人停職。

簡舒培表示，從她先前公布的教育局公務電話紀錄可以發現，2022年12月狼師接受司法調查期間，該幼兒園仍有其他孩童受害，然而台北市教育局竟然直到2023年9月，因狼師再度遭司法調查之際到幼兒園訪談，「才知道」2022年12月還有這起案件，「顯示台北市政府對此案完全沒有持續關注、追蹤！」

簡舒培說，在2022年7月到2023年7月這一年時間裡，北市府絕對有辦法，也有很多機會可以讓狼師暫離校園，阻止更多孩童受害，但無論是柯文哲還是蔣萬安任內，北市府都是應作為而不作為，明明擁有市長權力和市府行政權，卻一個失職、一個無能，連阻止更多人受害都做不到。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法