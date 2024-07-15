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係金ㄟ！台中阿伯提行李箱霸氣領1千萬 警衝銀行急阻詐變護鈔

阿伯拉著行李箱到銀行準備提領1千萬元。（警方提供）

阿伯拉著行李箱到銀行準備提領1千萬元。（警方提供）

2024/07/15 19:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市年近7旬楊姓阿伯，上週五提著行李箱到銀行準備提領1千萬元，由於金額龐大且僅透露是要投資土地，行員聽到關鍵字瞬間繃緊神經，唯恐他遇詐趕緊通報警方，員警趕抵時檢視相關憑證，確認阿伯並未被騙，阻詐隨即變成護鈔，平安護送攜巨款阿伯到目的地。

台中市第一分局西區所當天接獲轄內銀行通報，有民眾要臨櫃提領大量現金疑遭詐騙，巡邏中員警張淳鈞、羅任昌、實習生王妍云獲報趕抵時，經了解，現場係一名年近7旬楊姓阿拍，稍早拉著黑色行李箱到銀行臨櫃，向行員表示要提領1千萬。

行員關懷詢問為何要提領如此大筆現金，阿伯僅稱要投資土地其餘不願多說，機警行員聽到詐騙常用的「投資」關鍵，唯恐阿伯可能遇詐，立即通報員警到場查處。

警員張淳鈞見阿伯情緒不太穩定，神情有些緊張，先耐心地安撫情緒並告知：「阿伯不用擔心，我們沒有惡意，警察是來關心您的，因為詐騙手法日新月異，真的很怕您被騙，可以告訴我們，為何要提領那麼大筆的現金嗎？」阿伯這才打破心防，告訴員警因為先前有買賣房子收入，想要投資土地，也出示相關憑證供員警查看。

經員警確認後，阿伯並未被騙，但為了避免他提領大量現金遭有心人士覬覦，並確保阿伯領錢獨自返家途中的人身及財產安全，特地將伯護送至停車處並開車跟在車後，確保沿路安全，阿伯也非常感謝員警的熱心協助，直呼「有警察護鈔也太安全了吧！」。

第一分局提醒民眾，欲到金融機構提領大量現金，最好有兩人以上同行，也可以向附近派出所申請護鈔服務，警民同行一同守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警確認阿伯並未受騙。（警方提供）

員警確認阿伯並未受騙。（警方提供）

警方阻詐變護鈔。（警方提供）

警方阻詐變護鈔。（警方提供）

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