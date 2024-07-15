抓到了！「廢油一條鏈」獲利逾1億 檢警再逮2人羈押禁見

台中烏日番仔園圳去年3月遭不法人士傾倒廢潤滑油污染農田，台中地檢署溯源追查，破獲「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊。（記者陳建志翻攝）

2024/07/15 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區番仔園圳去年3月遭不法人士傾倒廢潤滑油污染河川，台中地檢署由檢察官陳宜君獲報組成專案小組深入追緝，發現有工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」共犯結構，經蒐證已陸續執行4波搜索起訴19人，沒收犯罪所得超過1億元，本月11日執行第5波搜索，前往台中大里再查獲2家油品公司涉案，逮捕張姓負責人（52歲）和張姓司機（48歲）兄弟檔，兩人並聲請羈押獲准。

台中地檢署去年3月透過「檢警環林查緝平台」接獲通報，烏日區番仔園圳遭不法集團偷倒廢油污染河川、農田，立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、市府環保局等單位組成專案小組深入偵辦，發現番仔園圳多年來持續遭不肖廠商亂倒廢棄切削油等各種廢油，導致強酸、重金屬沿溝渠流入農田。

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檢警追查後發現有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊，經蒐證後陸續執行4波搜索，起訴曾姓男子等19人，並聲請沒收犯罪所得超過1億元。

檢警持續向上溯源，發現仍有不法業者罔顧法令，持續違法處理廢油，本月11日前往三井石油製品公司、東欣油品科技公司進行搜索，發現張姓負責人（52歲）等人非法進行廢液壓油、滑道油、廢切削等廢油混合物處理，依違反廢棄物清理法向法院聲請張姓負責人（52歲）和張姓司機（48歲）羈押禁見獲准，其餘3名被告則分別以5萬元至10萬元不等金額交保候傳。

檢警從查扣的公司帳冊初估，張姓兄弟違法偷倒油的行為恐超過17年，正擴大調查釐清中。

台中地檢署指揮偵辦「廢油一條鏈」不法共犯結構，在大里查獲油品公司涉嫌偷倒廢油。（記者陳建志翻攝）

台中地檢署溯源調查，查獲仍有不法業者偷倒廢油污染環境。（記者陳建志翻攝）

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