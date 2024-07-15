違停還貿然開車門，害後方女騎士倒地遭輾爆頭，駕駛人被判刑。 （記者蔡彰盛攝）

2024/07/15 19:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕開車門前一定要注意後方來車！新竹林姓男子開車違停，且貿然開啟駕駛座車門，後方騎機車的陳女閃躲不及，撞上車門後人車倒地，卻慘遭後方大客車輾過頭部當場死亡，新竹檢方認定大客車駕駛無肇事責任，打開車門的林男則被新竹地院依過失致死罪判刑7月。

法官調查，去年9月6日清晨6點，林姓男子開小客車沿新竹市牛埔路，在劃有禁止停車標線的巷口路邊停車，未注意車道上行經的車輛，即貿然開啟駕駛座車門，當時陳女騎機車經過閃避不及，遭車門碰撞後連人帶車向左倒地。

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同一時間，張男開營業大客車經過，後輪輾壓倒地的陳女（張男經新竹地檢署檢察官不起訴處分），造成陳女顱骨骨折，當場創傷性休克死亡。林男肇事後，在現場等候員警處理，主動向員警承認為肇事人。

法官審酌林男駕駛自用小客車上路，本應謹慎注意遵守交通規則，竟擅自於禁止臨時停車處所停車，且疏未注意往來行人及車輛，貿然開啟車門碰撞被害人，導致被害人倒地因此發生本件事故，造成被害人喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補，並造成被害人家屬重大悲痛，實屬不該，且未能與被害人家屬成立民事和解，最後依過失致人於死罪判刑7月。

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