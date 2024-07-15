「基隆市健康Ｅ化博物館」被貼色情圖片 衛生局已報警籲民眾勿再點擊

「基隆市健康Ｅ化博物館」Meta臉書粉絲專頁帳號於2024年7月12日晚間遭駭客入侵盜用，衛生局12日晚間發現立刻向警方報案，及向Meta臉書申訴提請救援。衛生局呼籲民眾切勿再點擊。（基隆市衛生局提供）

2024/07/15 17:35

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〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局今天（15日）下午5點透過新聞稿指出，「基隆市健康Ｅ化博物館」Meta臉書粉絲專頁（以下簡稱粉專）帳號於2024年7月12日晚間遭駭客入侵盜用，衛生局12日晚間發現立刻向警方報案，及向Meta臉書申訴提請救援。基隆市衛生局白天透過粉絲專頁及官網通知民眾勿再點擊。

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基隆市衛生局副局長郭香蘭指出，衛生局將「基隆市健康Ｅ化博物館」被盜用一事，向Meta臉書申訴沒結果，導致「基隆市健康Ｅ化博物館」粉專限時動態，從7月12日至15日陸續被張貼不雅照片及文字。

為盡快關閉該遭盜用粉專，基隆衛生局除持續向Meta臉書提出申訴，並已於12日晚間起動員衛生局及各區衛生所各群組，檢舉不雅照片與假冒粉專，盼循Meta臉書社群機制關閉粉專。

衛生局於7月13日聯繫基隆市政府綜合發展處資訊管理科釐清資安議題，並向國家資通安全通報應變網站提出資安通報，及設法透過各種管道尋求Meta臉書公司支援，盼早日關閉遭盜用粉專。衛生局也將持續檢討及強化各項資安及防駭作為。

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