捷警隊追查北捷毒品案 涉案司機員今下午到警局驗尿

警方查扣在北捷南勢角車班休息室內撿到的大麻草、搖頭丸與玻璃球。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/15 15:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局捷運警察隊追查北捷毒品案，今天早上傳喚有嫌疑的蘆洲段47歲賴姓行車專員到案說明，下午則將他帶往警局採集毛髮及尿液送驗。據了解，警方根據相關監視器畫面追查，發現賴在進入司機休息室之前，其上衣胸前口袋「鼓鼓」的，不久之後他離開休息室，口袋就恢復正常；警方認為他涉有重嫌，稍晚將會把他依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦釐清。

捷警隊追查此案，除了過濾相關監視器畫面，也同步比對進出人員及車班表；警方發現，撿到毒品的南勢角車班休息室有門禁管制，進出必須鑰匙磁卡感應才能開啟大門。

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此外，警方過濾監視器畫面時，發現賴姓行車專員進入前「口袋鼓鼓」的，離開後口袋之物就消失不見，而賴也就是自稱在捷運系統中，撿到含有毒品的零錢包之人。

據了解，該零錢包放在休息室內一張沙發與牆壁之間的空隙，北捷主管得知此事，曾詢問相關人員，賴聲稱該零錢包是他撿到，但忘記依拾得物規定處理，「放到忘記」。

據悉，賴聲稱這個零錢包是他在上月底某天凌晨1時許，駕駛捷運末班車到站後，他巡視車廂時，在其中一個座位上撿到；他撿到當下有打開零錢包查看，但看不出內部物品是什麼，於是就把零錢包拿走，打算依拾得物規定處理，不過回到休息室後零錢包不慎掉落，他也忘了這件事。

台北市警局捷運警察隊在本月4日深夜10時許接獲報案，北捷員工聲稱，在中和新蘆線的南勢角車班休息室內，撿到一個零錢包，包內是不足1公克的大麻草、2顆搖頭丸與玻璃球1顆，經警方檢測後都發現有毒品反應，這些物品目前也已經送往專業單位進一步見鑑識分析當中。

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