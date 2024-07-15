年獲利170億！台中賭霸判刑出爐 1.2億不動產沒收拍賣將創紀錄

檢警查獲徐姓夫妻經營「萬博博奕集團」博弈網站，年淨利達170億，更在家中金庫搜出宛如小山高達5039萬的現金。（記者陳建志翻攝）

2024/07/15 15:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中綽號「James」的徐姓男子和張姓太太，2019年和中國暱稱「DK」的不明人士成立「萬博博奕集團」，經營線上博弈網站，投注金流超過8000億，檢警前年分三波收網抓人，查扣徐姓夫妻動產、不動產，近日一審宣判，徐姓夫妻依賭博等罪嫌分別判處1年8月、1年6月徒刑，名下動產、不動產宣告沒收，若定讞其位於台中七期的兩筆房產市價高達1.2億，一旦囑託拍賣將創下執行署台中分署沒收不動產拍賣最高紀錄。

台中地檢署指揮刑事局中打等單位，2021年透過情資，掌握徐男（46歲）與張姓妻子（47歲），與中國暱稱「DK」的不詳人士籌組「萬博博奕集團」，以萬博、新樂動、極速等7個平台，提供賭客針對運動、電競下注，還在台中市七期商辦設置客服、報表、資訊機房及總部等單位。

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檢警去年11月間，趁徐姓夫妻在睡夢中行動逮人，當場查扣手機等重要證據，並在屋內金庫內起出5039萬元現金，疊起來的錢磚讓辦案人員都咋舌，另外還查扣4輛賓士等豪車，以及77個精品包、10只名表，還有兩處位於七期的豪宅、商辦，帶回涉案人員70多人。

檢警清查後發現，「萬博博奕集團」歷年進出金流超過8000億，1年淨利達170億，去年2月偵結後，將徐姓夫妻等52人依賭博、洗錢、組織等罪嫌起訴，並聲請沒收徐姓夫妻名下財產。

台中地院審理後近日宣判，徐男和太太依賭博等罪嫌，分別判處1年8月、1年6月徒刑，名下動產、不動產宣告沒收。

據了解，兩筆位於台中七期遭沒收的房產，市價分別達6900萬元、4800萬元，總價近1.2億元，因法務部執行署台中分署至今拍賣最高價為劉姓女會計犯下業務侵占，不動產被法院宣告沒收後拍賣，2021年第2拍以1373萬元拍出，若此案定讞並確定房產沒收拍賣，將會創下執行署台中分署最高價拍賣紀錄。

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