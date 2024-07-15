檢驗毒品誤判致冤獄國賠逾30萬全民買單？高醫駁「無誤判」

高醫遭爆料檢驗毒品誤判，導致冤獄國賠逾30萬，高醫反駁無誤判之情事。（資料照）

2024/07/15 14:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和醫院接受南部司法單位委託進行檢驗毒品，但2020年起爆發有多件毒品案將3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，今（15）日有媒體報導有2人因此坐冤獄，國賠補償金逾30萬元由全民買單；高醫2021年12月中旬曾說明「無誤判，是受限於未取得Eutylone標準品前，兩者分不出來」，今再強調「無誤判情事」。

這起事件主要是高雄地方法院於2020年11月審理持有毒品案時，法官將毒品送複驗，發現高醫把3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone（都屬卡西酮類化合物），依法判被告無罪，並緊急清查由高醫經手檢驗的毒品案，結果高雄地院有12件、橋頭地院有1件因此判無罪，當時20多件審理中可能被錯判，並於2021年12月中被爆發出來。

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2021年時高醫回應，檢測絕無誤判，Pentylone與Eutylone兩者為同分異構物，在未取得Eutylone標準品前，兩者是分不出來，後經法務部建議取得Eutylone標準品後才分出來，這是受限於檢驗的侷限性及科學證據的結果，而非誤判。不過後續有同業質疑，是因高醫使用沒有資料庫的檢測儀，而非標準品問題，但高醫也否認，並強調檢驗以標準品為準。

今有媒體再報導，因高醫誤判而由檢方聲請再審的案件共22件，有2人早已服刑完畢，後判無罪，獲補償金逾30萬元，其中1名21歲男子因此平白坐了89天黑牢，國賠就佔了26.7萬元。

對此，高醫今再說明，本事件曾於2021年12月中報導，當時曾就此事件提出完整說明並無誤判情事。

在此事件之後，醫院積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，定期更新以確保相關新興濫用藥物之資料庫，並定期觀察國內、外流行之新興濫用藥物，並接收食藥署預警通報系統之通知，添購相關新興濫用藥物標準提供最高品質服務。

高醫表示，檢驗醫學部的實驗室持續在檢驗方法上精進優化，並於食藥署公告「毒品鑑驗機構設置標準及認可管理要點」後，申請毒品檢驗機構認證，於2023年12月1日通過認證。

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