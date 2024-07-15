台中8旬翁開車外出失聯獲救 竟已躺溪床5天嚴重脫水

警方最後在烏日區筏子溪河床尋獲老翁。（圖由警方提供）

2024/07/15 10:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區劉姓8旬老翁身體硬朗，精神狀況良好，近日開車出門後卻突然失聯，警方獲報啟動緊急協尋，經調閱監視器鎖定行蹤，終於在烏日區筏子溪河床尋獲，當時老翁已躺在該處長達5天，出現脫水現象身體虛弱，幸送醫後無生命危險，但為何會出現在該處，連他都說不出所以然，令人費解。

台中市第六分局今天說明這起有點離奇的協尋案件指出，該分局西屯所8日接獲劉姓市民報案，8旬父親4日晚間開車出門後，即不知去向，期間曾手機通話父親應對如流，只說開車外出訪友兼兜風，加上他身體一向硬朗，精神狀態也無異狀，原不以為意，直到父親手機沒電徹底失聯，因十分擔心其安危求助警方。

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警方受理失蹤人口通報緊急協尋，成立專案小組積極追查，循線在烏日區中山路、新興路口尋獲老翁車輛，但人未在車內，員警不氣餒持續擴大追查，調閱影像發現，老翁5日上午6時許徒步往高鐵橋下走去，立即派員前往現場實施地毯式搜索，10日上午11時終於在筏子溪旁發現老翁。

當時老翁躺臥河床，因嚴重脫水身體虛弱，為何會無端出現在該處，除家屬感到不可思議，氣若游絲的老翁也是語焉不詳，經救護人員到場協助送醫治療，幸無大礙，家屬總算下心中大石。

第六分局呼籲，民眾若發現家人不知去向欲報警求助時，可提供家人近期照片、失蹤時穿著樣式、交友狀況、可能去向及慣用交通工具等線索，讓警方加速協尋效率，幫助走失者儘快與家人團聚。

警方發現老翁的車輛，但人不在車內。（圖由警方提供）

警方調閱監視器，發現老翁步行蹤跡。（圖由警方提供）

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