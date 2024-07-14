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女誆前男友產下男嬰海削58萬 騙局被揭穿判8月徒刑

宜縣林姓女子誆前男友為他生下男嬰海削58萬，宜蘭地院（如圖）審結，處有期徒刑8月。（記者江志雄攝）

宜縣林姓女子誆前男友為他生下男嬰海削58萬，宜蘭地院（如圖）審結，處有期徒刑8月。（記者江志雄攝）

2024/07/14 22:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓女子與金姓男友分手後，謊稱懷了他的孩子並產下男嬰，外派泰國工作的金男匯款14次共支付58萬元當生產費用，回國後要求探視男嬰被拒才察覺受騙。一審法官認定林女犯詐欺取財罪，處有期徒刑8月。

今年49歲的林姓女子，2020年9月用LINE傳訊息給金男稱已懷孕，2021年3月到10月期間，金男到泰國駐外工作，同年6月，林女聲稱在台灣產下男嬰，還傳送新生兒照片，金男按月匯款支付費用，10月金男返回台灣想探視男嬰屢屢遭拒，隔年4月確認林女並未懷孕生子，發現是場騙局，憤而向警方報案，由宜蘭地檢署檢察官偵查起訴。

判決指出，林姓女子明知未懷孕，基於詐欺取財犯意，2020年9月到2022年4月，向金姓男子佯稱懷孕，還產下男嬰，必須支出生產、坐月子、奶粉費用，以此方式施用詐術，金男共匯款58萬元給女方。

林女辯稱，2020年8、9月間，自己用驗孕棒發現懷孕，不久後流產，但未告知金男此事，更指2人交往期間，金男經常劈腿，吵完架後男方就會匯錢安撫她的情緒，矢口否認詐欺取財犯行。

宜蘭地方法院承審法官審酌相關事證，不採信林女說詞，認為她的所為已犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，由於已還40萬元給金男，尚欠的18萬元屬於犯罪所得，全案審結，處有期徒刑8月，未扣案的犯罪所得18萬元沒收。

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