無視救護車鳴笛！機車加速過路口遭撞 網傻眼：素養不足

近日台南有救護車鳴笛準備行經路口時，不料許多機車都未禮讓，甚至導致救護車撞上機車。（擷取自「爆怨2公社」）

2024/07/14 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕開車行經路口時，若聽到救護車的鳴笛聲需先禮讓，不但是件美德還可避免觸法。但近日台南有救護車鳴笛準備行經路口時，不料許多機車都未禮讓，甚至導致救護車撞上機車，影片曝光後，網友紛紛怒罵，「這真的是台灣嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發佈一支影片，影片中救護車已鳴笛準備行經路口，但有多輛機車紛紛加速通過，導致救護車撞上其中一台機車，讓網友氣的表示，「沒有騎士要禮讓救護車，每一台機車都往前衝，這真的是台灣嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「素養不足」、「又是這種自殺機車客」、「以後遇到這種的，直接開側門，讓他撞了後直接上車啦」、「這情況機車騎士輸定了，吊牌」、「交通安全素養真是差，覺得先衝先贏嗎？」、「自己的路權自己維護」、「這像碰瓷的吧」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例第45條》規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上九萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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