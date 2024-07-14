賓士車被砸爛畫面曝！台東深夜上演飛車追逐 疑追債80萬

台東市連航路昨天深夜發生兩車飛車追撞，檢警逮5人。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/14 18:23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市連航路昨天深夜出現飛車追逐和砸車，一輛賓士與TOYOTA高速追逐追撞，並有人持開山刀下車。台東地檢署表示，指揮警方已逮捕及拘提共5名被告到案，經查與債務糾紛有關。

台東市連航路昨深夜發生街頭暴力事件，28歲陳姓男子積欠26歲楊姓男子80萬元，陳男提出談判還錢，楊男一現身，反遭對方飛車追撞、持刀追砍。現場監視器畫面，銀色TOYOTA轎車從後方高速撞擊路邊的黑色賓士轎車，隨後車上一群青年持棍棒下車一陣猛砸，賓士前後擋風玻璃被砸成蜂窩，安全氣囊爆開，當中還有人亮出開山刀徘徊。

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台東警察分局表示，現場無人受傷，警到場後發現許姓及陳姓2名嫌疑人駕車逃逸，員警當場將其攔查壓制逮捕，帶返駐地偵詢，陸續偵辦共逮捕及拘提5人。

台東地檢署表示，昨天深夜發生楊及陳姓兩方人馬相約談判債務問題後一言不合，進而發生飛車追逐、衝撞、持棍棒毀損車輛等事件，涉嫌刑法妨害秩序、公共危險、毀損等罪，本署接獲台東縣警察局台東分局通報後，立即指派專責檢察官偵辦，目前已逮捕及拘提楊等5人到案，現正擴大清查有無其他人士涉犯本案。

台東地檢署署重申公權力不容挑戰，任何暴力不法行為，本署絕對嚴辦到底、斬草除根，且會積極向上溯源，不容不法分子逍遙法外，以維護社會秩序，保障民眾生命財產安全，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。

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