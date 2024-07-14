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20年前舊怨引糾紛 男子強押友人簽本票判刑9個月

基隆地院近日審結，認定押人簽本票的王銘楓已觸犯恐嚇取財、剝奪他人行動自由等罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定押人簽本票的王銘楓已觸犯恐嚇取財、剝奪他人行動自由等罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

2024/07/14 14:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子王銘楓因不滿20多年前受到王姓友人觸犯偽造商標案牽連，須入監服刑，出獄後決定找王男復仇。前年3月22日凌晨，帶人強押在基隆市某漁行上班的王姓友人，強迫他簽下250萬元本票。回程放人時，被警逮捕。基隆地院近日審結，認定押人簽本票的王銘楓已觸犯恐嚇取財、剝奪他人行動自由等罪，判處有期徒刑9月。

檢警調查，王姓被告與被害人原為舊識，但因為觸犯偽造商標案，被判刑入獄，心有不甘。被告得知友人在基隆市某漁行上班，便找來3名友人幫忙，將被害人強押上車，帶往新北市瑞芳國中附近。

隨後王銘楓則以20年前的偽造商標案件為由，要求被害人支付250萬元的賠償金，並強押對方簽下本票，並恫稱：「不能報警，膽敢報警，將會找麻煩」等語。更要求被害人打電話給其老闆、弟弟等人協助籌款，支付該筆賠償費用，但因金額龐大，兩人表示一時無法籌措款項，商請王銘楓先行放人，再商討如何賠償。

王姓被告隨即將被害人送回市區，沒想到被警方攔下盤查，把人救下，並依法將王嫌移送法辦，但他卻否認犯行，堅稱是雙方有債務糾紛，沒有強迫被害人簽下本票。

檢察官認為，王姓被告強押被害人簽署本票，剝奪其行動自由達3小時，已涉犯妨害自由及恐嚇取財等罪，依法將他起訴。

法官審理時，王姓被告則改口承認，有強押被害人到瑞芳，並且逼迫他簽下250萬元本票。

法官認為，被告強押被害人與強迫對方簽下本票的時間、地點、犯意均不相同，應分論併罰。故依觸犯剝奪他人行動自由罪、恐嚇取財罪，分別判處王姓被告有期徒刑4、6月，均得易科罰金，應併執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。

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