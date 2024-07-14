台東高溫接連發生路人中暑險喪命 幸遇警察及時救援

一名從台北來台東騎公路自行車的少年中暑，富岡派出所警員帶入所內休息。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/14 14:11

〔記者黃明堂／台東報導〕台東近日來高溫炎熱，中暑事件頻傳，一名青年騎士大太陽下騎公路自行車自我訓練，結果中暑，另位男子則是大太陽下走路，中暑倒地，幾無呼吸心跳，幸好警察及時CPR救援。台東警局呼籲民眾應注意中暑危害。

台東警分局表示，富岡派出所員警於日前執勤時遇到一名蘇姓少年，在大熱天進行公路車訓練，疑因氣溫過高產生中暑現象，值班警員章軒瑋立即請少年到所內陰涼處休息降溫、提供飲用水，並由所長高璋賢撥打119請救護人員支援，避免造成少年進一步的熱傷害。

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經員警了解，少年等人參加國中夏令營隊，從台北市到台東進行公路車訓練，由於天氣太熱及水分補充不全，造成少年嘔吐及頭暈，還好車隊行經富岡派出所前，員警見狀立即提供陰涼處所及飲用水外，並依救護人員電話指示以冰礦泉水於少年脖子處冰敷降溫，到救護車抵達後交由救護人員送醫救治，蘇姓少年事後對警方的協助感到萬分感激。

無獨有偶，台東警分局初鹿派出所於日前接獲民眾報案，稱有路倒情事，警員鍾志明趕赴現場，發現賴姓男子脈搏薄弱，漸無呼吸，情況十分危急，員警立即撥打119報案，並實施心肺復甦術（CPR），待救護人員到場將男子送醫，成功挽救男子生命。

員警表示，當時現場烈陽高照，氣溫達到攝氏32度，因擔心賴男身體狀況會受高溫影響而逐漸惡化，想到自己曾接受EMT1訓練，立即對賴男進行了CPR，經過一番緊急救護賴男最終恢復了呼吸，事後並於陰涼處所幫他搧風降溫，隨後賴男才由救護人員送往醫院進行醫療醫護。

台東警分局提醒民眾如身體狀況不佳，應避免於炎熱天氣出門，平時多補充水分，以保護自身健康安全。

賴姓男子中暑倒臥馬路，幾乎失去呼吸心跳，台東分局初鹿派出所警員CPR搶救成功。（記者黃明堂翻攝）

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