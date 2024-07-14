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台東男酒後鬧事赤膊男制止 警噴辣椒水壓制全都「流淚滿面」

陳男（左前2）桌上丟了大鈔就想走，被店員、熱心民眾阻攔。（店家提供）

陳男（左前2）桌上丟了大鈔就想走，被店員、熱心民眾阻攔。（店家提供）

2024/07/14 00:38

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市某賣場13日晚間8時30分有顧客酒醉鬧事，60歲陳男跑到賣場喊著要買砍刀，隨手取了把利器、丟下千元鈔就走人，一名打赤膊的男子見義勇為，上前與他拉扯，員警誤以為赤膊男是鬧事者，近距離噴辣椒水壓制，結果眾人都被噴到眼睛刺痛流淚，警方仍強忍刺痛，將陳男帶回派出所保護管束。

陳男在親戚家疑喝酒鬧事被趕出門，竟跑到對面賣場喊著要買砍刀。店員表示，陳男白天就陸續來買數瓶米酒，直到晚上還在對面大吵、被關門外還連敲大門，連店內的人都聽到，見男子過馬路都走不穩，入店第一句就是「我要買砍刀」，自己判斷「接下來絕對不會發生好事，也不可能砍草」，於是故意讓男子在店內亂找，而附近民眾此時也已報警。

據店家表示，拖延戰術終讓男子不耐，抓起長柄彎月鋤又丟張千元鈔就走，櫃檯店員急叫其他店員阻攔「把東西搶下來，不能賣他，而且還沒結帳」，隨後，見義勇為的民眾開始搶利器並與陳男拉扯。

見義勇為的民眾個頭相對陳男高大不少，事發當時打著赤膊，警方見他與陳男拉扯還佔上風，誤認是鬧事者。

店員說，看到警察抓著壯碩的熱心民眾，自己大喊「抓錯人了！」想不到後續員警見情勢激烈就噴出辣椒水、掃腿、壓制、上銬，大家頓時眼睛刺痛流淚。

整起事件造成一警員及一民眾眼睛受傷、另一警員及一店員手、臉皮膚刺痛，所幸清洗後無大礙，倒是見義勇為民眾，雖然原諒警方誤抓，但高梁酒也不買了就離去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方誤抓熱心民眾，另一警見狀噴辣椒水。（店家提供）

警方誤抓熱心民眾，另一警見狀噴辣椒水。（店家提供）

員警強忍眼睛刺痛，逮捕鬧事民眾。（店家提供）

員警強忍眼睛刺痛，逮捕鬧事民眾。（店家提供）

雖用水沖眼睛，警員表情還是很痛苦。（記者劉人瑋攝）

雖用水沖眼睛，警員表情還是很痛苦。（記者劉人瑋攝）

陳男差點帶走的鋤頭。（記者劉人瑋攝）

陳男差點帶走的鋤頭。（記者劉人瑋攝）

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