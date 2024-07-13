台中「酒空男」心情差 6月狂打187通謊報電話被函送裁罰

張男上月打187通謊報電話，中市警局將他函送法院裁罰。（資料照）

2024/07/13 16:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區張姓男子這2年來，常打電話給警察局亂報案，員警馳抵時，他盡是說些不知所云的話語，今年6月起變本加厲，每逢心情差或喝酒，就狂打110，宣稱自己不想活、有事要警察幫忙，警察馳抵後，他又長篇大論講一堆無關案情的話，或拒絕開門，上月共計謊報187通，中市警局勤務指揮中心忍無可忍，將張男依社會秩序維護法，函送台中地方法院裁罰。

據指出，張男近期謊報次數大增主因，可能是他之前某次謊報，員警馳抵時起爭執，他有辱罵警察的言行，被警方依妨害公務罪法辦，心有不甘而變本加厲，至於他謊報的內容，堪稱是包羅萬象，但都不具體，包括「我喝醉了，我不想活了」、「我這邊有事情，派警察幫幫我」，或是「家裡有糾紛，請警察來處理」等，但多數報案內容是「不知所云」。

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員警馳抵時，通常見他好端端坐在客廳，但事情沒有到此結束，他如果喝醉酒，會對警察胡言亂語、長篇大論，如果沒有喝酒，也會叨叨絮絮瞎說一些無關報案之事，例如「為何麼那麼慢？我報案很幾分鐘了」，更糟的是，他每次不是只打1通，而是不斷連續猛扣，不斷打110催促員警。

中市警局勤務指揮中心指出，張男報案內容經常是不知所云，為以防萬一，警方仍派遣警力，多次到張男住處查看，張男又有脫序行為，例如拒絕開門，其母親多次出面幫他緩頰，卻也是無可奈何，警方一再勸他勿無故撥打110報案專線，以免觸法，張男子仍是持續為之，甚至已達110報案專線電話被他占線滋擾的程度，造成警力浪費，並已影響台中市民報案權益。

勤務中心統計，張男今年6月份就打了187通謊報電話，其中，110共計134通，直接打到中市警局四分局南屯派出所計53通，警察到場均查無報案事證，警方忍無可忍，通知張男說明，他卻又沒有到案，依社會秩序維護法將他移送裁罰，他面臨社會秩序維護法第85條第4款規定，「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，可處拘留，或1萬2000元以下罰鍰的處罰。

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