「朋友」是誰都不知道 越南生稱借車給友閃潑漆罪責

越南外籍生阮永忠稱借車給朋友，結果他不曉得朋友為何會開車去潑漆，連朋友是誰都忘了，法官判處無罪。（記者王捷攝）

2024/07/13 14:54

〔記者王捷／台南報導〕去年2月台南一間美髮店遭潑漆，警方從轎車的車牌循線找到越南外籍學生阮永忠，他自稱借車給友人「阿修」，不曉得「阿修」是誰，也不知道「阿修」會潑漆，是基於朋友立場才會借車，因為證據不足，加上阮男語言不通，還需要翻譯在場才知道犯罪內容，最後台南地院判處無罪。

30歲的阮永忠雖然能來台讀書，但是他卻不怎麼會說國語，他自稱將車輛借給台灣朋友「阿修」，他不知道「阿修」會去美髮店潑漆，他在庭上坦承借車，但表示並不知曉朋友會用車做壞事。

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阮永忠解釋，「阿修」跟他說，出去有點事想借車，但沒說是什麼事情，他想說都是朋友，所以借車給「阿修」使用，案發當天凌晨約4、5點左右，「阿修」把車還他，還車時也沒說車子拿去做什麼，當時是出於朋友情誼，才會借車，他沒有要幫「阿修」犯罪，要是知道「阿修」要去犯案，他也不會借車。

由於沒有監視器畫面能證明潑漆者的真實身份，檢方也無法確定「阿修」是誰，最重要的是，阮永忠口口聲聲說「阿修」是朋友，但依據判決書內容，他也沒有提供「阿修」的詳細身分。

不過法官依據無罪推論原則，採信阮永忠的說法，且認為檢察官提出的證據不足，無法證明阮永忠是這件毀損案的幫助犯，朋友間互借交通工具可能很常見，並不能只因為借車給嫌犯，就認定阮有幫助毀損的意圖，最後判定阮永忠無罪。

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