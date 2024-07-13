兩袋芒果放捷運椅子被偷 老翁兩週後仍被警認出逮捕

一名女子上月25日買了兩袋芒果準備搭北捷回家，放在士林捷運站內椅子上時卻被一名老翁偷走。 （記者鄭景議翻攝）

2024/07/13 11:10

〔記者鄭景議／台北報導〕一名女子上月25日買了兩袋芒果準備搭北捷回家，放在士林捷運站內椅子上時卻被一名老翁偷走，女子氣炸報警，警方調閱監視器後鎖定老翁外型，兩週後老翁再度前往士林站搭車，被捷運警方認出，將老翁帶回問訊，訊後依侵占罪嫌函送士林分局偵辦。

警方調查，該女子當天晚上購買2袋新鮮芒果準備回家享用，因芒果較重，遂先行放置於士林捷運站內椅子上，不料辦完事想返回拿取芒果時卻不翼而飛，女子當場氣得報警。

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捷警到場後，女子焦急表示該芒果雖非貴重之物，但仍是她辛苦購買想與家人一同享用，不能接受就這樣被偷走，並頻頻詢問捷警是否能將芒果順利找回。

警方調閱監視器後，發現有一名老翁上前將2袋芒果取走，該老翁於兩週後再次進出捷運站搭乘捷運，恰巧被觀察力敏銳的捷警迎面碰上，雖然老翁的穿著已於當時不同，但捷警仔細觀察老翁外觀特徵及隨身物品，依舊馬上辨識出正是上月25日涉嫌侵占芒果的人，遂上前將其攔下，並依侵占罪嫌函送轄管士林分局。

捷運警察隊統計，捷運系統受理遺失物品案件今年1月至6月共計有461件；其中侵占案件總計51件，約占捷運系統內全部刑案比例35%。捷運警察隊呼籲，搭乘捷運的旅客在離開月台、車廂或廁所時，需再次檢查隨身物品。

警方也呼籲民眾，侵占他人財物觸犯刑法侵占罪，在捷運站內拾獲他人財物，即使是悠遊卡、雨傘、圍巾等小物件，都應送交站務人員或警方公告招領，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄悔不當初。

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