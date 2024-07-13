17歲正妹暑假打工應徵模特兒 摩鐵「試鏡」變「試車」

17歲少女小蓉（化名）應徵模特兒被帶去摩鐵試鏡，結果竟慘遭狼襲。示意圖。（資料照）

2024/07/13 09:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女小蓉（化名）在超商購物時，被自稱從事服飾業的大壯（化名）搭訕，大壯誇小蓉姿色姣好，可以幫她介紹模特兒工作，由於正值暑假期間，小蓉也想打工賺點零用錢，於是跟著大壯去摩鐵「試鏡」，結果不幸遇到狼襲，事後大壯賠了30萬元，但仍被法官依妨害性自主罪重判徒刑3年4月。

判決指出，去年7月7日上午9點多，小蓉在超商買東西時，突然被不認識的大壯搭訕，大壯直誇小蓉長得漂亮，很有明星特質，還說自己從事服飾業，需要小蓉這樣外形條件的女孩當模特兒；小蓉被大壯哄得一愣一愣，心想正值暑假，自己也想打工賺零錢，於是答應大壯邀約試鏡。

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大壯開車載小蓉前往試鏡地點，結果途中竟直接變換方向，往摩鐵門口開去，小蓉直覺有異，但不知如何反應，只好跟著大壯進去摩鐵；2人進房後，大壯立即現出狼形，逼迫小蓉跟他發生性行為，更在完事後丟1千元給小蓉，但小蓉拒收逃離汽車旅館，大壯擔心小蓉報警，還傳訊警告「希望妳不要介意，我跟妳對不起，還有麻煩請不要亂說話，謝謝，這事情會很嚴重」。

小蓉逃出摩鐵後哭著回家找媽媽，在母親協助下報警；高雄地院審理時，大壯坦承犯行，還拿出30萬元賠償，希望法官能放他一馬，給他緩刑自新的機會，但法官認為大壯只賠30萬元，不足以彌補小蓉所受損失，且造成她一生難以抹滅的創傷記憶，不但不給他緩刑，還依成年人故意對少年犯強制性交罪重判徒刑3年4月；可上訴。

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