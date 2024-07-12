周典論羈押近7個月後交保 屏東地院考量比例原則

周典論（戴口罩者）由副議長盧文瑞及女兒的陪同離開屏東看守所。（記者葉永騫攝）

2024/07/12 17:39

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉嫌違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，被羈押近7個月後，屏東地方法院以基於比例原則等因素考量，今天裁准周典論150萬元交保，限制住居，且不得與同案其他共犯及證人接觸。

周典論去年總統大選前交付500萬元給潮州鎮長周品全為郭台銘連署，檢方查出部分款項流入連署人手中。經偵辦，依違反總統副總統選舉罷免法起訴周典論，但周典論否認犯行，抨擊檢方羅織入罪；檢方去年12月底以涉案情節重大等理由向法院聲押周典論獲准，其間經過2次延押，周典論前後被羈押了將近7個月。

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屏東地院指出，周典論涉犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂為特定人連署罪嫌重大，且供述與周品全等共犯證述不盡相同，依周典論久任屏東縣議會議長的資歷，對周品全等人有相當程度影響力及心理壓力，縱然全案已交互詰問完畢且辯論終結，然尚未宣判、確定，仍無從排除周典論為脫免罪責，於後續訴訟程序與共犯、證人勾串的可能性，雖羈押原因並未消滅，但基於比例原則考量，以及為有效降低周典論再行勾串共犯或證人的可能性，合議庭認為課予周150萬元具保並限制住居、不得對共犯及證人有直接、間接接觸或往來，應足對他產生拘束力。

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