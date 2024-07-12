太瞎了！搶救受困烏俄戰場「台灣山姆將軍」 婦人急奔銀行買比特幣

自稱是「山姆將軍」的騙徒，用繁體中文訊息，請鄭婦買5000美金的虛擬貨幣，助他離開烏俄戰場。（警方提供）

2024/07/12 14:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕太瞎了！台中市60多歲鄭姓婦人，上月於社交軟體，認識自稱獲派到烏克蘭從事特殊任務的「台灣山姆將軍」，「山姆將軍」說，自己身陷烏克蘭，即將前線打仗，有戰死的生命之危，希望鄭婦購買5000元美金的虛擬貨幣比特幣，幫他買機票回台灣，上述情節瞎到不行，鄭婦卻深信，本月5日急奔銀行取款買比特幣時，被銀行與警方攔阻，中市六分局今天公布這起「太瞎」個案，希望民眾警覺。

六分局指出，這起援用烏俄戰爭行騙的個案，是鄭婦於上月間（6月），於社交網站接獲自稱是「山姆」（SAM）網友攀談，兩人訊息交談數日，互相以「哥哥妹妹」相稱，「山姆」還用繁體中文傳訊息說，自己是台灣人，也是一個特殊組織的將軍，獲派到烏克蘭從事特殊任務，烏俄戰爭膠著，烏克蘭人員損失消耗很嚴重，即將輪到他到前線與俄軍作戰。

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「山姆將軍」強調，他擔心自己奔赴前線後，恐凶多吉少、戰死異鄉，他當下有生命危險，想請「我可愛的妹妹（鄭婦）」幫助，用5000美元（折合台幣16萬餘元）買虛擬貨幣比特幣，匯到指定帳戶，他收到比特幣之後，再買機票搭機回到台灣與鄭婦相聚。

特殊組織的台灣將軍派到烏克蘭從事特殊任務，卻又畏戰想逃回台灣，還要買虛擬貨幣？上述瞎掰之詞太離譜，鄭婦卻是深信，跑到銀行急著想領錢，搶救這位「台灣山姆將軍」，銀行人員發現異狀而通報六分局，警察一聽鄭婦描述過程，都認為上述情節太離譜，這是典型的愛情詐欺，苦口婆心力勸她切勿買比特幣，這位婦人也宛如大夢初醒，驚覺自己受騙，保住自己的血汗錢。

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鄭婦一度深信「台灣山姆將軍」等瞎掰之詞，員警苦勸她切勿領錢買虛擬貨幣。（警方提供）

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