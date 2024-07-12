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虐殺17歲少女再殺證人 「雙桶屍」案主謀小弟王閔正逃過無期徒刑

黃姓證人被兇手徐德益等人滅口後，塞入桶中埋在苗栗偏僻處。（警方提供）

黃姓證人被兇手徐德益等人滅口後，塞入桶中埋在苗栗偏僻處。（警方提供）

2024/07/12 11:18

〔記者張文川／台北報導〕4年前台中市發生駭人聽聞的「雙桶屍」命案，男子徐德益與小弟王閔正等人，於2年間先後殺害蔡姓少女、陳姓男子，遺體裝入鐵桶內棄屍山區；王閔正一、二審皆被判處2件無期徒刑，台中高分院更一審今年4月改判2罪各20年、10年2月徒刑；最高法院今駁回檢辯上訴定讞，將由第二審另定應執行刑期。

判決指出，徐德益曾因強盜等罪判刑10年半，2015年假釋後，結交離家出走的陳姓少女，而徐男的員工王閔正，當時正與被害的17歲蔡姓少女交往，但陳、蔡2女相處不睦，徐男也對蔡女早有不滿。

2017年徐男受人委託賣地，卻與陳女、王男私吞賣地款300萬元，3人起意殺害蔡女再將這筆錢推給她，同年5月25日先將蔡女灌醉，陳女、王男持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐男持剪刀猛刺蔡女胸口，再以菜刀割喉至頸部幾乎砍斷致死，將遺體塞入鐵桶內，貼上「有毒勿碰」字條，棄屍山區，再向買家誆稱蔡女捲款逃逸。

2018年間，徐男代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔2600餘萬元售地得款，何男控告徐詐欺，徐起意殺人滅口。

隔年6月5日台中地檢署召開偵查庭，徐男夥同小弟王閔正、林宥廷、張集喬、童睿明、宋文達、趙子真等人，欲綁架殺害何男，但何男未出庭，而是54歲黃姓男證人出庭。

眾人將錯就錯，庭訊後以「喝茶」為由將黃男誘騙上車，挾持到太平區養狗場毆打，將海洛因毒品注射到黃男頸部，再由林宥廷開槍射殺黃男，將遺體塞入鐵桶，倒入鹽巴、用水泥封住，埋在苗栗銅鑼山區。

最高法院去年12月將王閔正依2件遺棄屍體罪判刑1年10月定讞，2件殺人罪的無期徒刑發回更審，台中高分院更一審今年4月改判20年與10年2月，最高院今駁回上訴定讞。

其餘共犯另行審理，主謀徐德益一、二審皆判處2件死刑，開槍的林宥廷判無期徒刑，張集喬等5共犯各判10年至20年不等徒刑；最高法院今年5月駁回林宥廷等5名共犯上訴定讞，徐德益另行審理中。陳女犯案時未成年，由少年法庭處置。

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