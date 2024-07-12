高市警搗毒窟 查扣市值百萬白粉、安毒逮11人

涉嫌販毒的主嫌張男及多名藥腳等皆被警方逮捕。（民眾提供）

2024/07/12 10:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市刑警大隊今（12）日宣布破獲毒窟，張姓男子（45歲）涉嫌在多處據點藏匿及販售一級毒品海洛因和二級毒品安非他命，並已遭高雄地檢署通緝，經多日蒐證，日前前往張男落腳的鳳山區中山東路及工協街攻堅搜索，查獲市值百萬元的海洛因、安非他命，連同主嫌張男、3名藥腳及7名毒蟲共逮捕11人。

高市刑大偵八隊指出，偵八隊23分隊於今年初偵辦毒品案並進行溯源，查知已因毒品案遭通高雄地檢通緝的張男涉嫌在高雄各地販賣海洛因、安非他命，張平時居無定所、四處藏匿，經與保安警察第三總隊第2大隊、林園分局、三民二分局、新興分局等單位共組專案小組，報請高雄地方檢察署陳志銘檢察官指揮偵辦、追緝。

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專案小組歷經多日蒐證掌握張男的藏身處，日前見時機成熟後，持拘票與搜索票，前往鳳山區中山東路及工協街，趁有人員出入之際，突襲攻堅搜索，於2處藏匿處所查獲大量毒品，包括海洛因360公克、安非他命310公克、現金1萬6000元及毒品吸食器、毒品注射針筒、分裝夾鏈袋、電子磅秤、手機等贓證物，現場逮捕張男及7名持有、施用毒品的現行犯，並陸續查獲3名藥腳共11人，全案依違反毒品危害防制條例罪，移送高雄地方檢察署偵辦。

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高市刑大警方破獲主嫌張男的毒窟，現場查獲大量一、二級毒品，並逮捕多名吸毒的現行犯。（民眾提供）

警方查獲張男持有的市值近百萬元的海洛因與安非他命。（民眾提供）

刑大警方在張男位於鳳山的2處藏匿處，查獲毒品海洛因360公克、安非他命310公克、現金1萬6000元及毒品吸食器、毒品注射針筒、分裝夾鏈袋、電子磅秤、手機等贓證物。（民眾提供）

高市刑大偵八隊隊長黃慶煌說明破獲毒窟的相關案情。（民眾提供）

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