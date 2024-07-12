「新楓之谷」玩家突被強制下線、永久鎖定 告代理商遊戲橘子結果曝
〔記者溫于德／台北報導〕「新楓之谷」玩家阿成否認違反遊戲規範，其所擁有的兩個遊戲角色，卻突然被代理商遊戲橘子數位科技強制下線並永久鎖定，阿成決定提告。台北地院指阿成確實有如遊戲橘子所說，使用「外掛程式」等行為，決定判阿成敗訴；可上訴。
阿成告訴法院，他是「新楓之谷」玩家，原本擁有「琉璃袋」及「捕風瓶」兩個遊戲角色；去年11月24日上午，他與胞兄分別以兩個角色登入遊戲打怪，都沒有違反遊戲規範，卻被遊戲橘子強制下線並永久鎖定。
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阿成也說自己每天平均投入10小時培養角色等級，遊戲橘子的作法害他無法登入角色，害他日後需每天花1800元僱用「遊戲角色代練等級」人員，以回復這段時間無法增加的等級與道具。
阿成決定要求遊戲橘子把帳號還給他，並將每日培養角色的費用1800元賠給他，直到遊戲橘子繼續提供服務為止。
遊戲橘子解釋，「琉璃袋」的職業是「天使破壞者」，正常情況下必須先透過丟球動作後，才能發射出球、以攻擊怪物，再者，丟球技能發動後，按正常設定會發射出約2顆技能球；另「琉璃袋」在沒有移動的情況下，技能擊中怪物約略10幾秒左右，角色需移動位置才能繼續施用技能。
但阿成的「琉璃袋」卻出現不必執行任何丟球動作，就能發射出大量的球去進行攻擊，且發射球的範圍及數量遠超出正常情況，還長達50秒之久都不必移動也沒有卡頓。
遊戲橘子進一步強調，遊戲角色經「測謊機」進行測謊時，正常情況下玩家必須先停下角色動作，用手動敲擊鍵盤方式，於測謊機的欄位輸入對應的組合英文字母或阿拉伯數字以進行測謊，最後再輸下ENTER鍵，才能通過測謊。
阿成的「捕風瓶」角色卻在毫無停下打怪動作的情況下，僅花費約10餘秒就通過測謊，況阿成已自承有使用語音輸入的非官方程式，去完成測謊，代表阿成未依公平合理方式玩遊戲，導致遊戲公平性失衡，才對阿成的遊戲角色強制下線並永久鎖定。
北院經當庭勘驗相關影片，認定阿成擁有的「琉璃袋」進行遊戲時，確實與官方設定狀況不同，「捕風瓶」則有使用外掛程式的情況，故遊戲橘子對阿成的遊戲角色強制下線並永久鎖定，沒有問題，判阿成敗訴。