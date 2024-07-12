「新楓之谷」玩家突被強制下線、永久鎖定 告代理商遊戲橘子結果曝

「新楓之谷」玩家阿成否認違反遊戲規範，其所擁有的兩個遊戲角色卻被代理商遊戲橘子數位科技強制下線並永久鎖定，阿成決定提告；北院審酌一切情狀，認遊戲橘子的作法沒有問題，判阿成敗訴。（資料照）

2024/07/12 10:43

〔記者溫于德／台北報導〕「新楓之谷」玩家阿成否認違反遊戲規範，其所擁有的兩個遊戲角色，卻突然被代理商遊戲橘子數位科技強制下線並永久鎖定，阿成決定提告。台北地院指阿成確實有如遊戲橘子所說，使用「外掛程式」等行為，決定判阿成敗訴；可上訴。

阿成告訴法院，他是「新楓之谷」玩家，原本擁有「琉璃袋」及「捕風瓶」兩個遊戲角色；去年11月24日上午，他與胞兄分別以兩個角色登入遊戲打怪，都沒有違反遊戲規範，卻被遊戲橘子強制下線並永久鎖定。

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阿成也說自己每天平均投入10小時培養角色等級，遊戲橘子的作法害他無法登入角色，害他日後需每天花1800元僱用「遊戲角色代練等級」人員，以回復這段時間無法增加的等級與道具。

阿成決定要求遊戲橘子把帳號還給他，並將每日培養角色的費用1800元賠給他，直到遊戲橘子繼續提供服務為止。

遊戲橘子解釋，「琉璃袋」的職業是「天使破壞者」，正常情況下必須先透過丟球動作後，才能發射出球、以攻擊怪物，再者，丟球技能發動後，按正常設定會發射出約2顆技能球；另「琉璃袋」在沒有移動的情況下，技能擊中怪物約略10幾秒左右，角色需移動位置才能繼續施用技能。

但阿成的「琉璃袋」卻出現不必執行任何丟球動作，就能發射出大量的球去進行攻擊，且發射球的範圍及數量遠超出正常情況，還長達50秒之久都不必移動也沒有卡頓。

遊戲橘子進一步強調，遊戲角色經「測謊機」進行測謊時，正常情況下玩家必須先停下角色動作，用手動敲擊鍵盤方式，於測謊機的欄位輸入對應的組合英文字母或阿拉伯數字以進行測謊，最後再輸下ENTER鍵，才能通過測謊。

阿成的「捕風瓶」角色卻在毫無停下打怪動作的情況下，僅花費約10餘秒就通過測謊，況阿成已自承有使用語音輸入的非官方程式，去完成測謊，代表阿成未依公平合理方式玩遊戲，導致遊戲公平性失衡，才對阿成的遊戲角色強制下線並永久鎖定。

北院經當庭勘驗相關影片，認定阿成擁有的「琉璃袋」進行遊戲時，確實與官方設定狀況不同，「捕風瓶」則有使用外掛程式的情況，故遊戲橘子對阿成的遊戲角色強制下線並永久鎖定，沒有問題，判阿成敗訴。

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