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曳引車板台脫落砸後方巴士 14人驚嚇唱聖歌「壓驚」

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14人都嚇壞，所幸都未受傷。 （民眾提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14人都嚇壞，所幸都未受傷。 （民眾提供）

2024/07/12 10:25

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛曳引車10日行經彰化市彰鹿路時，後方連結的板台突然脫落且不偏不倚砸到後方1輛中型巴士，巴士內大人小孩共14名基督徒都嚇壞，下車後當街禱告、唱聖歌「壓驚」，帶隊的老師還為曳引車司機禱告，讓司機感動萬分；事故發生原因與肇事責任由警方釐清中。

彰化警分局調查，該輛曳引車10日行經彰化市彰鹿路往國道1號彰化交流道方向時，原本連結的後板台突然脫落，脫離曳引車車頭掉落在地，後方1輛中型巴士煞車不及當場撞上，巴士內的14名大人小孩都跌倒受到驚嚇，所幸都未受傷。

巴士內的14人原來是彰化縣一個基督教會團體，帶隊的老師今天指出，她們當天是搭車要到彰化市參加一場活動，有6名大人8名小孩在車上，沒想到就在車上唱聖歌、禱告時，整輛車突然碰的一聲發生車禍，大家全部都跌倒，受到驚嚇，還好都沒有受傷，全部都下車到路旁等候。

帶隊的老師與志工帶著小朋友們在路邊讀聖經、唱聖歌「壓驚」，安撫大家的情緒；老師還發現曳引車司機滿臉驚恐，立即上前為他禱告，讓司機相當感動。

彰化警分局指出，初步調查曳引車後板台因為路面不平彈跳突然脫落，脫離前曳引車車頭掉落在地，導致砸到後方中型巴士；現場交通一度堵塞。該輛曳引車隨後將脫落的後板台重新連結後駛離現場。14名大人小孩由另2輛廂型車載離，事故於近1個小時後排除。

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14名基督徒都嚇壞，下車後當街禱告、唱聖歌「壓驚」。 （老師提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14名基督徒都嚇壞，下車後當街禱告、唱聖歌「壓驚」。 （老師提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴。 （民眾提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴。 （民眾提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14人都嚇壞。 （老師提供）

曳引車板台脫落砸到後方中巴，巴士內大人小孩共14人都嚇壞。 （老師提供）

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