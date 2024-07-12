2詐團份子取款被逮竟都不到20歲 警嘆：車手滿街跑

和美警方逮捕出面取款的車手，發現車手竟不到20歲。 （警方提供）

2024/07/12 09:25

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子誤信假投資陷阱遭詐140萬元，詐騙集團食髓知味，再次聯繫女子加碼投資100萬元，彰化縣和美警分局獲報，趁雙方在超商面交時一擁而上，當場查獲2名車手，發現2人竟都只有17歲與19歲，不禁感嘆「車手滿街跑」，且有年輕化的趨勢。

被害女子向和美警分局報案指出，詐騙集團利用臉書刊登假投資廣告，誘騙她加LINE並下載APP操作投資買賣，使她相信穩賺不賠，面交投入140萬元，後續向家人推薦投資訊息，家人查證後始驚覺遭詐騙。

請繼續往下閱讀...

沒想到被害女子再次接到詐騙集團電話，與她約定於7月9日面交加碼投資100萬元，警方於是將計就計，趁雙方在和美鎮彰新路超商前面交時一擁而上，當場查獲兩名男性車手，並在兩人身上查扣1萬餘元、識別證、投資收據、工作手機等相關證物。

警方清查發現，2名車手竟分別只有17歲與19歲，2人都是想要輕鬆工作賺錢而被詐騙集團吸收，不禁感嘆「車手滿街跑」，且車手年齡有年輕化的趨勢，或對於自己未來身負詐欺前科不在乎，似乎不知後果的嚴重性。全案詢後將2名車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方法院及地檢署偵辦。

和美警方逮捕2名車手，起出詐騙款項與贓物。 （警方提供）

和美警方逮捕2名車手，起出詐騙款項與贓物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法