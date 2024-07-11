領先全國 高雄「里辦毒品防制關懷站」突破700站

高雄市仁武、大社兩區25里「里辦毒品防制關懷站」成立。（高雄市毒防局提供）

2024/07/11 14:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市毒品防制局首創的「里辦毒品防制關懷站」，持續擴大據點，今（11）日於仁武里民活動中心成立仁武、大社兩區25里毒品防制關懷站，總數已突破700站!

高雄市從109年起，首創於里辦公處設置「里辦毒品防制關懷站」，首區選在田寮區與鹽埕區，做為試辦起點，並陸續建構678站「里辦毒品防制關懷站」，包括田寮區10里、鹽埕區21里、大寮區24里、鳳山區76里、左營區39里、鼓山區38里、前鎮區59里、苓雅區69里、三民區86里、楠梓區37里、岡山區33里、美濃區19里、六龜區12里、杉林區8里、桃源區 8里、茂林區 3里、旗山區21里、內門區18里、甲仙區7里、那瑪夏區3里、林園區24里、大樹區18里、鳥松區7里及小港區38里。

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仁武、大社兩區25里「里辦毒品防制關懷站」啟動儀式，今天於仁武里民活動中心舉行，由毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌，給仁武、大社兩區25里長，包括鄰長、志工隊、巡守隊等約800位里民熱情相挺，共同戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。

林瑩蓉強調，市府希望建構社區綿密毒防網，與各區里長合作，在里辦公處設置毒防關懷站，於社區第一線提供毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務，今天仁武、大社25里加入後，總數已達703站，未來將持續在高雄市38個行政區各里擴充據點。

林瑩蓉也請里長們，將關懷站牌貼在里辦門口，協助宣傳24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我），希望一起發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。

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社區里民熱情響應反毒。（毒防局提供）

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