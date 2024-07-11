逼拆遷祖墳搶土地 無良靈骨塔業者合作黑幫「挖人骨灰」勒索

靈骨塔業者郭姓男子，與天道盟濟公會大哥張男合作，透過破壞祖墳墓碑及盜走骨灰罈的方式，恐嚇地主陳姓女子拆遷祖墳並交出土地。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/11 13:39

〔記者鄭景議／台北報導〕靈骨塔業者郭姓男子，因為看上新北八里山區一塊400坪的土地，想要取得土地擴建靈骨塔，竟與天道盟濟公會大哥張男合作，透過破壞祖墳墓碑及盜走骨灰罈的方式，恐嚇地主陳姓女子拆遷祖墳並交出土地，陳女恐懼下報案，台北市刑警大隊警方本月9日將郭男及張男等人拘提到案，移請士林地方檢察署偵辦。

警方調查，地主陳姓女子過去花了1000多萬，在八里山區購置一塊約400坪的土地，起初是為了當做家族墓園，但後來因法規限制致使大面積土地閒置，僅有少數土地做墓園使用，郭男眼紅該土地，想用來擴建做靈骨塔，於是找上39歲的濟公會張姓大哥。

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據了解，張姓男子一幫人本就在該地遊手好閒四處滋事，去年11月至3月間見到幫陳女維護墓園的楊姓工人在工作，就率眾恐嚇索取新台幣數千至數萬元不等財物供其花用，楊男害怕下被勒索得逞。

3月26日，張男聽從郭男指示，強行恐嚇楊男聯絡墳墓家屬陳女前來，否則將以挖土機將墓園剷平，陳女突然遭恐嚇當下不知所措，也不敢出面，29日張男就帶人砸毀陳女祖墳墓碑，還把墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿在附近納骨塔，以此強逼陳女將墳墓遷移。

警方獲報後報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，本月9日兵分6路在八里、五股等地同步執行攻堅、拘提，並將犯嫌全數緝捕歸案，全案偵詢後移請士林地檢署偵辦，郭男因罪嫌重大經士林地院收押禁見，餘嫌犯分別以數萬元不等交保候傳。

警方獲報後報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，本月9日兵分6路在八里、五股等地同步執行攻堅、拘提，並將犯嫌全數緝捕歸案。（記者鄭景議翻攝）

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