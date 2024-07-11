七旬婦網戀外國軍醫 竟淪為詐欺車手

71歲蕭姓老婦因網戀而淪為詐團車手，被警逮捕。（民眾提供）

2024/07/11 09:37

〔記者歐素美／台中報導〕詐騙集團假冒美國軍醫謊稱妻子去世，女兒上學急需學費台幣13萬元，台中市潭子區一名74歲賴姓老婦，因網戀該名軍醫，先後2次為愛匯款共33萬元，軍醫第三次向其請求匯款，賴婦才懷疑遭詐騙而報案，警方陪同賴婦到彰化火車站假意面交，結果當場逮捕車手，發現車手竟是71歲蕭姓婦人。

蕭婦也因網戀美國軍醫，對方稱要她去收款，就可以買機票來台和她相會，因此多次依指示至約定地點收取款項，警方依詐欺、洗錢防制法等蕭婦移送偵辦。

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台中市賴姓婦人（74歲），本月4日至大雅警分局潭子分駐所報案，詢問員警其是否遭到詐騙，員警查看其手機對話記錄，才知詐騙集團分飾三角，佯裝美國軍醫、軍醫的女兒及女兒的老師，向婦人塑造悲情人設，以博取同情。

美國軍醫謊稱妻子過世，並留有一女兒，之前以徵婚名義，賴婦陷入網戀，不疑有他，連續面交2次款項共33萬元，不料，軍醫又稱女兒沒錢繳交學費而無法上學，希望賴婦幫忙支付費用，賴婦雖感同情，但開始產生懷疑而報案。

警方於是陪同賴婦再度前往彰化縣社頭火車站附近面交，見詐諞集團車手與被害人完成交易後，警方遂立即上前逮人，當場查扣新台幣13萬元，後續發還被害人，卻發現車手竟是71歲的蕭姓婦人，經偵訊後獲知，蕭婦也因與外國軍醫凱文網戀，凱文聲稱若收到錢會買機票回台灣與其相見，才依照其指示多次至約定地點收取款項。

警方偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將蕭婦嫌移送台中地檢署偵辦。大雅分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團鎖定單身、單親或喪偶且具有經濟基礎的中年民眾，以甜言蜜語蠱惑被害人掉進圈套，呼籲民眾任何涉及金錢的要求時應詳加查證，可先撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或前往鄰近派出所諮詢。

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