台中警重機訓練閃孩童自摔腦死 家屬忍痛器捐盼這件事

劉姓警員賽車訓練時英姿。（家屬提供）

2024/07/10 21:51

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台中26歲警重機訓練閃避孩童自摔昏迷 家屬放棄急救忍痛器捐

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五分局水湳所27歲劉姓警員，到賽車場訓練重機騎乘技巧，為閃避開卡丁車的小朋友自摔，經4天搶救仍腦死，家屬決定器捐，劉父今天不捨表示，「喪子之痛的淚已經流乾，他昏迷時我已經下定決心，要把小愛奉獻成大愛」強調兒子是年輕有為的警察，預計捐出肝心脾肺腎等器官，把愛繼續留在人世間，家人也曝光事故畫面，認為賽車場安全措施不足必須加強。

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劉母也強忍淚水說，事故當時賽車場告知她兒子摔倒了，但她不知道這麼嚴重，等到醫院通知說恢復心跳才知情，至今仍無法接受「怎麼會這樣！」她說，兒子是很孝順、健康、活潑、有理想的孩子，她原本還盼望有一線生機，甚至問醫生可不可換腦袋，很捨不得他走，但也必須要接受。

劉母說，騎車是兒子的興趣和愛好，但希望寒道安全措施能做好，但賽道卻是混齡讓大人小孩都能騎上路，兒子是跟12歲小朋友開的卡丁車，手把有擦撞到才摔倒，現場沒有救護車和醫護人員，希望賽道安全措施能做好。

劉父則說，兒子喜歡賽車運動，他阻擋不了，轉而支持，兒子已經從事7、8年，對賽道很熟悉，但似乎賽道上面發生撞擊沒有肇責，發生把手擦撞的小朋友才12歲，他認為賽道不應混齡共用，看到場地監視器很少，場地很大，卻沒有醫療、救護人員待命，尤其當時在寒車訓練，必須重視安全，「希望兒子的犧牲，換來重機賽道的安全！」

劉員的姊姊也說，弟弟喜歡戶外活動會騎重機也喜歡爬山、潛水，覺得器捐是弟弟會做的事，不要浪費這麼寶貴的器官，家人討論做下決定，她在耳邊問過弟弟，弟弟的女友也以她的方式問過弟弟，都覺得弟弟會同意。

劉姓警員在6日利用休假前往到中部最大卡丁車賽車場－彰化溪湖K1賽車場練習賽試車，事發時劉男練習過彎，為閃避另名也在賽道上練習卡丁車的12歲小朋友，為不傷及對方，不慎打滑摔車，一度失去生命跡象，經急救恢復，在經4天搶救，嚴重腦出血且傷及腦幹，醫生今早二度判定腦死，家屬同意器捐遺愛人間。

劉姓警員在賽道重機訓練時為閃避孩童自摔，一度沒有呼心跳，安全帽也破損。（家屬提供）

劉姓警員在賽道重機訓練時為閃避孩童自摔，一度沒有呼心跳。（家屬提供）

27歲劉姓警員熱愛戶外運動、也愛助人。（家屬提供）

劉父表示，兒子是年輕有為的警察，要把小愛奉獻成大愛，也希望兒子的犧牲，換來重機賽道的安全。（記者蔡淑媛攝）

劉母強忍淚水說，騎車是兒子的興趣和愛好，但希望賽道安全措施能做好。（記者蔡淑媛攝）

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